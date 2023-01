Le Nigéria ouvre un port maritime profond d'un milliard de dollars qui change la donne.

Le président Muhammadu Buhari a fait de la construction d'infrastructures un pilier essentiel de la politique économique de son gouvernement, et espère que cela aidera son parti au pouvoir à gagner des voix lors de l'élection présidentielle du mois prochain.

Le nouveau port en eau profonde de Lekki est détenu à 75 % par la China Harbour Engineering Company et le groupe Tolaram, le solde étant partagé entre le gouvernement de l'État de Lagos et la Nigerian Ports Authority.

"C'est un projet transformateur, un projet qui change la donne. Ce projet pourrait créer au moins 200 000 emplois", a déclaré à Reuters l'ambassadeur chinois au Nigeria, Cui Jianchun, après la mise en service du port par Buhari.

La Chine figure parmi les plus grands créanciers bilatéraux du Nigeria et a financé des chemins de fer, des routes et des centrales électriques.