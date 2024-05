Le Nigeria prévoit de mettre en place des règles supplémentaires dans les prochains jours pour lutter contre le commerce illégal d'actifs numériques et s'assurer que ceux qui négocient de tels instruments sont enregistrés, a déclaré le chef de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le directeur général de la SEC, Emomotimi Agama, a déclaré lundi aux principales associations de blockchain et de crypto-monnaies au Nigeria que la monnaie naira devait être retirée de la liste des échanges peer-2-peer (P2P) pour éviter les manipulations.

Agama a fait ces commentaires alors que la banque centrale a annoncé de nouveaux frais sur les transferts d'argent nationaux pour lutter contre la cybersécurité.

"Je souhaite solliciter votre coopération (...) alors que nous allons mettre en place dans les prochains jours les réglementations qui permettront de contrôler ces domaines", a déclaré M. Agama aux associations.

Les autorités ont pris des mesures contre les crypto-monnaies, qu'elles accusent d'être à l'origine des faiblesses du naira. La monnaie nigériane a atteint des niveaux historiquement bas en raison de la pénurie de dollars, alors que les transactions de crypto-monnaies ont prospéré dans le pays.

En 2022, la SEC a publié un ensemble de règles pour les actifs numériques, dans le but de trouver un terrain d'entente entre une interdiction totale des cryptoactifs et leur utilisation non réglementée.

Le Nigeria est l'un des plus grands marchés pour les échanges de cryptomonnaies. Son utilisation, principalement par les jeunes du pays férus de technologie, a connu un véritable essor ces dernières années, notamment en raison des graves pénuries de dollars qui ont empêché les Nigérians de payer des biens et des services à l'étranger.

Agama a déclaré que les préoccupations récentes concernant les commerçants P2P crypto et leur impact perçu sur le taux de change du naira par rapport au dollar nécessitaient "une action collective et un dialogue au sein de notre écosystème de marché financier."

En mars, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, a déclaré qu'elle cesserait toutes les transactions et les échanges en naira à la suite de la répression du Nigéria sur les bourses de crypto-monnaies.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a ensuite inculpé Binance et deux de ses dirigeants, qui font face à des procès distincts pour évasion fiscale et blanchiment d'argent, que la société conteste.

M. Agama a déclaré que les lignes directrices relatives aux échanges d'actifs numériques étaient en cours d'affinement pour une réglementation appropriée et qu'elles engloberaient les activités au sein de l'écosystème des crypto-monnaies, des fournisseurs de portefeuilles aux fournisseurs de plateformes d'échange en passant par les services de courtage. (Reportage de MacDonald Dzirutwe ; Reportage complémentaire et rédaction de Chijioke Ohuocha ; Rédaction de Susan Fenton)