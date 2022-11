Le Nigeria propose une concession pour une centrale hydroélectrique de 1,3 milliard de dollars financée par la Chine

La centrale hydroélectrique de Zungeru (ZHPP), la plus grande de ce type au Nigeria, devrait produire 700 mégawatts et est financée par des prêts de la banque chinoise Exim, a déclaré le Bureau of Public Entreprises (BPE), l'agence de privatisation du Nigeria.

Le projet, situé dans le nord-ouest de l'État du Niger, répondra à environ 10 % des besoins énergétiques intérieurs du pays lorsqu'il sera terminé, a précisé l'agence.

La plus grande économie d'Afrique dispose d'une capacité installée de 12 500 MW mais ne produit qu'environ un quart de cette puissance, laissant de nombreux ménages et entreprises dépendants de générateurs fonctionnant au diesel.

Les prix du diesel ont grimpé en flèche au Nigeria depuis le début de l'année en raison de la flambée des prix mondiaux du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'inflation atteint actuellement son plus haut niveau depuis 17 ans.

Le manque de fiabilité du réseau électrique national et la précarité de l'approvisionnement énergétique sont souvent cités par les entreprises comme un problème clé entravant la croissance du pays le plus peuplé du continent.

L'agence de privatisation a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les offres soient soumises d'ici le 24 novembre et espère achever la concession d'ici mars de l'année prochaine.

Elle n'a pas précisé quand la centrale sera mise en service.

Le partenaire privé sera responsable du remboursement du prêt chinois, a déclaré l'agence de privatisation aux investisseurs lors d'un roadshow en ligne jeudi, car elle souhaitait réduire le financement de l'usine par le gouvernement.