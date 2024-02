Le chef de la défense du Nigeria, le général Christopher Musa, a déclaré mardi que les rapports sur l'attaque d'un drone militaire qui a tué au moins 85 civils dans le nord de l'État de Kaduna en novembre seraient publiés d'ici la fin du mois.

Le président Bola Tinubu a ordonné une enquête approfondie à la suite de cette attaque, qui visait des insurgés et des bandits.

L'armée de terre et l'armée de l'air ont été appelées à faire face aux menaces croissantes que font peser sur le nord-ouest et le centre du Nigeria les bandes criminelles armées qui arrosent les villages de balles et procèdent à des enlèvements massifs. Les militaires luttent également contre une insurrection islamiste dans le nord-est du pays.

"Nous sommes ici pour protéger les citoyens innocents, pas pour les attaquer. Il y a eu une erreur et nous nous penchons sur ces questions", a déclaré le général Musa à la presse à Abuja.

"Les rapports sont prêts et seront publiés probablement avant la fin du mois. Nous avons eu quelques retards", a déclaré le chef de la défense, ajoutant qu'il avait été difficile d'obtenir les noms des victimes.

Le général Musa a déclaré que le pays d'Afrique de l'Ouest cherchait à fabriquer des armes, car la plupart des pays étaient réticents à vendre des armes au Nigeria en raison des préoccupations relatives aux droits de l'homme. Il n'a pas mentionné ces pays.

Il a ajouté que la République du Niger avait retiré ses troupes d'une force multinationale mixte (MNJTF), composée de forces du Bénin, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, afin de défendre ses propres frontières.

Ces troupes faisaient partie d'une armée régionale cherchant à mettre fin à l'insurrection qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres.