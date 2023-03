Le Nigeria organisera son premier recensement en 17 ans en mai au lieu de la fin mars, a déclaré mercredi le ministre de l'information, qui a invoqué la reprogrammation des élections au poste de gouverneur pour expliquer ce retard.

Le recensement dans le pays le plus peuplé d'Afrique visera à mettre à jour les données sur la population exacte et la taille des différents groupes ethniques.

Le ministre de l'information et de la culture, Lai Mohammed, a déclaré aux journalistes que le report d'une semaine des élections des nouveaux gouverneurs au 18 mars signifiait qu'il y avait peu de temps pour organiser le recensement de la population.

M. Mohammed n'a pas précisé à quelle date du mois de mai le recensement aurait lieu.

La population du Nigeria est estimée à plus de 200 millions d'habitants et les Nations unies s'attendent à ce que ce chiffre double d'ici 2050. Le Nigeria deviendrait alors le troisième pays le plus peuplé du monde, derrière la Chine et l'Inde, et dépasserait les États-Unis.

Les chiffres du recensement au Nigeria ont une incidence sur le partage des revenus pétroliers et la représentation politique entre les 36 États et les 300 groupes ethniques. Les recensements précédents ont été discrédités à la suite de différends entre les trois principaux groupes ethniques, les Haoussas, les Yorubas et les Igbos.