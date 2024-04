Le Nigeria prévoit d'acquérir 24 avions de combat auprès de la société italienne Leonardo afin de moderniser sa flotte et de renforcer son armée de l'air, a déclaré vendredi le porte-parole de l'armée de l'air, le vice-maréchal Edward Gabkwet.

Les avions arriveront dans le pays en quatre lots de six avions chacun, a précisé l'armée de l'air. Le pays le plus peuplé d'Afrique recevra les six premiers avions de combat M-346 avant la fin de l'année, a déclaré M. Gabkwet dans un communiqué.

Cette nouvelle fait suite à une visite de Claudio Sabatino, vice-président de Leonardo, au chef de l'armée de l'air nigériane à Abuja mercredi.

Leonardo fournira un support de maintenance pendant au moins 25 ans, selon le communiqué de l'armée de l'air.

Le Nigeria tente de renforcer sa capacité à lutter contre l'insurrection, en particulier dans le nord-est du pays où les militants de Boko Haram et la filiale régionale de l'État islamique sont actifs. Les enlèvements et le banditisme sont également monnaie courante dans le pays.