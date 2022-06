Le Nigérian Abubakar choisit un gouverneur du sud comme colistier pour les élections de 2023

Ce choix indique une stratégie de la part d'Abubakar, un musulman du nord, pour obtenir un soutien dans le sud, en grande partie chrétien.

Au Nigeria, avec une population de 200 millions d'habitants et quelque 250 groupes ethniques, les affiliations géographiques sont cruciales dans les calculs pour la suprématie politique et électorale.

Ifeanyi Arthur Okowa, 62 ans, est gouverneur du Delta depuis 2015 et est un vétéran du parti d'opposition People's Democratic Party (PDP).

"Je sais qu'il ne fera pas qu'ajouter de l'enthousiasme à notre campagne déjà énergique, mais qu'il contribuera également à apporter concentration, discipline et stabilité à notre gouvernement en 2023", a déclaré M. Abubakar en présentant M. Okowa dans les bureaux du PDP dans la capitale Abuja.

Abubakar, ancien vice-président entre 1999 et 2007, et l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, sont les principaux prétendants à l'élection pour succéder au président Muhammadu Buhari qui quittera ses fonctions l'année prochaine.

Abubakar a déclaré que M. Okowa, ancien sénateur, est arrivé avec une expérience exécutive et législative.

M. Okowa a occupé divers postes au sein du gouvernement de l'État du Delta sous la direction de l'ancien gouverneur James Ibori, qui a été en poste de 1999 à 2007.

Ibori a ensuite été extradé vers la Grande-Bretagne, où il a plaidé coupable en 2012 de 10 chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent en relation avec la corruption pendant ses années de gouverneur et a été condamné à une peine de 13 ans de prison.

Okowa n'a pas été accusé d'actes répréhensibles.

Le prochain président du Nigeria devra faire face à plusieurs problèmes de sécurité, notamment une insurrection islamiste, des actes de banditisme et des enlèvements, des troubles de longue date dans le delta du Niger, des confrontations entre éleveurs et agriculteurs et une agitation séparatiste dans le sud-est.