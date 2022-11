Le Nigérian Obasanjo obtient une improbable trêve en Éthiopie

Mais mercredi, l'homme de 85 ans a décroché une victoire surprise, en dirigeant l'équipe qui a annoncé la cessation des hostilités en Éthiopie, marquant ainsi une percée diplomatique dans un conflit qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et laissé de nombreuses personnes mourir de faim.

Conscient qu'il s'agit d'un progrès permanent pour mettre fin à deux années de combats dont les racines remontent bien plus loin dans l'histoire de l'Éthiopie, l'ancien officier de l'armée a émis une note prudente.

"Ce moment n'est pas la fin du processus de paix", a déclaré le médiateur de l'Union africaine. "La mise en œuvre de l'accord de paix signé aujourd'hui est essentielle à sa réussite."

Accueillant le gouvernement éthiopien et les forces du Tigré à une cérémonie de signature mercredi dans la capitale sud-africaine Pretoria, où des pourparlers ont lieu depuis le 25 octobre, il a déclaré que l'accord permettrait le rétablissement de l'approvisionnement humanitaire du Tigré.

M. Obasanjo a quitté la présidence du Nigeria en 2007 et présidé des élections qui ont marqué la première passation de pouvoir d'un chef d'État civil à un autre au Nigeria depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960.

De nombreux Nigérians se sont demandés, au moment de ce vote, si l'homme qui parlait régulièrement de son intention de se retirer dans son élevage de poulets avait vraiment l'intention de céder le pouvoir, après que ses alliés aient, à un moment donné, cherché à obtenir un changement constitutionnel pour lui décrocher un troisième mandat.

En fin de compte, il a tenu sa promesse, du moins en partie.

Il a renoncé à la présidence, mais au lieu d'aller s'occuper de sa volaille, il a lancé une nouvelle carrière en essayant de calmer les embrasements à travers le continent, de la Côte d'Ivoire et du Liberia au Congo, à l'Angola, au Burundi et au Mozambique.

Certaines se sont calmées, d'autres ont mijoté.

Le test consiste maintenant à savoir si le conflit éthiopien est sur la voie d'un accord de paix permanent ou s'il ne s'agit que d'un répit temporaire.

AUTREFOIS SALUÉ COMME UN HÉROS DE LA DÉMOCRATIE

Son propre pays, quant à lui, est resté en proie à l'instabilité.

Lorsqu'il était président du Nigeria, un État de l'OPEP en proie à la violence sur une grande partie de son territoire, il a dû faire face à une insurrection dans le delta du Niger, région productrice de pétrole, qu'il a été critiqué pour avoir traité avec sévérité.

Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour bloquer la candidature à la présidence de son vice-président Atiku Abubakar, dont il était séparé.

Cette démarche a été bloquée par la Cour suprême, mais Abubakar n'a jamais réussi à décrocher le poste suprême.

Aux yeux de beaucoup au Nigeria et à l'étranger, ces manœuvres ont terni sa réputation de démocrate.

Obasanjo s'est d'abord fait connaître pendant la guerre civile de 1967-1970 concernant la région du Biafra. En tant que jeune colonel de l'armée fédérale, il obtient la reddition des Biafrais sécessionnistes.

Après un coup d'État en 1975, Obasanjo était le numéro deux du gouvernement militaire de Murtala Mohammed, et lorsque Mohammed a été assassiné l'année suivante, il est devenu chef d'État.

Il préside les élections de 1979 et transmet le pouvoir à un président élu - le premier dirigeant de l'armée nigériane à le faire.

Après une longue période loin des feux de la rampe, Obasanjo est reconnu coupable de complot visant à renverser le dictateur Sani Abacha, sur la base d'accusations largement considérées comme forgées de toutes pièces, et emprisonné en 1995.

Après la mort d'Abacha en 1998, Obasanjo a été libéré et a été élu président civil en 1999.

En tant que président, il a restauré le statut du Nigeria en tant que grande puissance africaine après des années d'isolement sous Abacha, envoyant des soldats de la paix dans plusieurs zones de guerre et étant fêté lors de sommets internationaux.

Il a mis en place une équipe de réformateurs économiques qui ont introduit une plus grande discipline budgétaire et lancé une guerre contre la corruption, bien que les critiques de l'époque aient déclaré que cette répression visait principalement ses opposants. Malgré sa richesse pétrolière, l'économie du Nigeria a continué à vaciller.

Obasanjo, comme d'autres avant et après lui, n'a pas réussi à endiguer les tensions ethniques, religieuses et régionales, notamment l'instabilité persistante dans le delta du Niger, où la production pétrolière a été gravement perturbée par des enlèvements et des violences.