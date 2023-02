Le Nigérian Tinubu a une avance incontestable dans les résultats provisoires des élections - décompte Reuters

Tinubu, du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC) du président sortant Muhammadu Buhari, a obtenu environ 35 % des voix, suivi d'Atiku Abubakar, du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party (PDP), avec 30 %.

Peter Obi du Parti travailliste, un outsider populaire auprès des jeunes et des électeurs éduqués, a obtenu 26%.

La victoire potentielle de Tinubu étend la mainmise du parti All Progressives Congress (APC) sur le pouvoir dans le premier producteur de pétrole et la nation la plus peuplée d'Afrique, bien qu'il hérite d'une litanie de problèmes du président sortant Muhammadu Buhari.

Le Nigeria est aux prises avec des insurrections islamistes dans le nord-est du pays, des attaques armées, des meurtres et des enlèvements, des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des pénuries d'argent, de carburant et d'électricité, ainsi qu'une corruption chronique que les opposants affirment que le parti de Buhari n'a pas réussi à éradiquer, malgré ses promesses.