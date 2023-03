Le Nigérian Tinubu défend sa victoire au scrutin présidentiel contesté

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a déclaré que M. Tinubu a recueilli 8,79 millions de voix lors de l'élection du week-end, devant les 6,98 millions de voix du principal opposant, Atiku Abubakar. Peter Obi, un outsider populaire auprès des électeurs urbains plus jeunes et plus éduqués, a recueilli 6,1 millions de voix.

Un candidat peut remporter une élection nigériane en obtenant plus de voix que ses rivaux, à condition qu'il obtienne 25 % des voix dans au moins deux tiers des 36 États et dans la capitale fédérale Abuja, ce que Tinubu a fait.

"Je suis très heureux d'avoir été élu président de la république fédérale du Nigeria", a déclaré Tinubu aux acclamations à Abuja. "C'est un mandat sérieux. Je l'accepte par la présente."

L'élection du Nigeria était censée être la plus équitable et la plus ouverte à ce jour. Mais le processus électoral a rencontré des problèmes, en raison d'une nouvelle technologie qui ne fonctionnait pas bien et semblait dépasser le réseau de communication notoirement inadéquat du Nigeria.

L'INEC avait promis de télécharger les résultats de chaque unité de vote sur son site Web en temps réel, mais la plupart des unités n'ont pas été en mesure de le faire immédiatement, ce qui a sapé la confiance dans le processus. Des milliers de résultats doivent encore être téléchargés.

En raison de ces manquements, les principaux partis d'opposition d'Atiku et d'Obi ont rejeté les résultats comme étant frauduleux.

"Je commente la CENI pour avoir organisé une élection crédible, quoi qu'on en dise", a déclaré Tinubu. "Les défaillances qui ont été signalées, elles étaient relativement peu nombreuses et n'avaient pas d'importance pour affecter le résultat final de l'élection."

Tinubu doit maintenant faire face à une longue liste de problèmes nationaux, notamment les insurrections islamistes dans le nord-est, les attaques armées, les meurtres et les enlèvements, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les pénuries d'argent, de carburant et d'électricité, et une corruption profondément enracinée.