Bourse de Tokyo : Le Nikkei à Tokyo finit en baisse de 0,86%

Comme Wall Street, les actions japonaises ont été affectées par les doutes sur les négociations commerciales en cours entre Washington et Pékin après une mise en garde de Donald Trump adressée à la Chine.

La presse officielle chinoise a affirmé mercredi que les négociateurs américains devaient afficher de la "sincérité" et tempérer leurs attentes pour apaiser les tensions entre les deux pays.

Nintendo a reculé de 1,28%, après avoir perdu jusqu'à 4,4% en séance, en réaction à un bénéfice d'exploitation au premier trimestre moins bon que prévu, grevé par une hausse des coûts en dépit des solides ventes de sa console hybride Switch.

Les banques Sumitomo Mitsui Trust et Sumitomo Mitsui Financial ont cédé respectivement 3,53% et 0,75% après avoir enregistré une baisse de leur bénéfice sur le trimestre avril-juin.

Le compartiment bancaire a perdu 1,22%, pénalisé en outre par les anticipations de baisse de taux aux Etats-Unis. La Réserve fédérale annoncera sa décision monétaire à 18h00 GMT, qui sera suivie une demi-heure plus tard par la conférence de presse de président Jerome Powell.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

