Bourse de Tokyo : Le Nikkei à Tokyo termine à l'équilibre

Sur le marché des changes, le yen était en hausse face au dollar (+0,3%) au moment de la clôture des marchés actions japonais, à 108,2 pour un dollar après avoir atteint la veille un pic de cinq mois à 107,8.

"Bien que les anticipations de baisse de taux par la Réserve fédérale aient soutenu les actions américaines, elles bénéficient moins aux actions japonaises car les baisses de taux américains renforceraient le yen", a déclaré Masahiro Ayukai, chargé de stratégie chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Les inquiétudes suscitées par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine d'une part et le Mexique d'autre part ont pénalisé les valeurs de semi-conducteurs et autres exportateurs.

Murata Manufacturing perdait 3,76% en fin de séance, Tokyo Electron 2,32% et TDK 3,53%.

Les valeurs automobiles ont été également en difficulté après le retrait immédiat par Fiat Chrysler de l'offre de fusion à 30 milliards d'euros avec Renault, le constructeur italo-américain accusant les conditions politiques en France d'avoir compromis le projet..

Nissan, partenaire de Renault, reculait de 1,64%, après avoir perdu jusqu'à 3,8% en cours de séance, et Mitsubishi Motors lâchait 5,29%.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

