Le Nikkei japonais a clôturé à un nouveau sommet de 34 ans vendredi, aidé par le dynamisme de Wall Street, tandis que le dollar a retrouvé son équilibre après une forte baisse des ventes au détail américaines qui a ravivé les chances d'une baisse des taux d'intérêt en juin.

La reprise en Asie devrait s'étendre à l'Europe, avec des contrats à terme EUROSTOXX 50 en hausse de 0,5 %. Les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,2 % et ceux du S&P 500 sont restés stables.

L'indice a atteint son plus haut niveau historique de 38 957 points en 1989. L'indice est en hausse de 4,3 % pour la semaine, soit la troisième semaine consécutive de hausse, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à un niveau stupéfiant de 15 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,9 %, aidé par un bond de 2,6 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong après le retour des vacances du Nouvel An lunaire. L'indice a progressé de 1,9 % sur la semaine.

La Chine continentale est restée fermée vendredi.

Le gouverneur de la Banque du Japon

Kazuo Ueda

a déclaré vendredi que la politique monétaire resterait très probablement accommodante, même après la fin des taux d'intérêt négatifs, faisant écho aux récentes réassurances des responsables de la BOJ qui ont pesé sur le yen.

Le yen a baissé de 0,2 % vendredi pour atteindre 150,26 pour un dollar, repassant au-dessus du niveau critique de 150 qui pourrait entraîner une éventuelle intervention japonaise pour ralentir la chute de la monnaie.

"Le dollar/yen s'est en quelque sorte consolidé autour du niveau de 150, ce qui soutient le Nikkei. La réforme des entreprises est toujours en cours, les exportateurs vont donc continuer à bien se porter", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les chiffres de jeudi ont montré que le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en récession à la fin de l'année dernière, et les ventes au détail américaines ont chuté beaucoup plus que prévu le mois dernier. Mais cela pourrait se traduire par un relâchement relatif de la politique monétaire.

"Je pense que la demande commence certainement à se fracturer dans certaines économies de marché développées", a déclaré M. Sycamore. "Cela fait donc avancer l'idée d'une réduction des taux d'intérêt.

La nuit dernière, les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont chuté de 0,8 % en janvier, la plus forte baisse en 10 mois.

Les marchés ont commencé à prendre pleinement en compte une réduction des taux de la Réserve fédérale en juin, inversant une partie de l'action des prix après qu'un rapport sur l'inflation américaine plus fort que prévu ait incité les traders à abandonner les paris sur une réduction rapide des taux.

Cela a réjoui Wall Street, le S&P 500 gagnant 0,6 %, le Nasdaq Composite augmentant de 0,30 % et le Dow Jones Industrial Average se raffermissant de 0,9 %.

Le repositionnement des attentes en matière de taux d'intérêt a pesé sur le dollar, mais il a rebondi de 0,1 % à 104,41 contre ses pairs vendredi, après avoir perdu 0,4 % au cours de la nuit.

Les rendements des bons du Trésor ont rebondi après avoir chuté au cours de la nuit. Le rendement des obligations de référence à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,2576%, après avoir glissé de 3 points de base au cours de la nuit. Il est toujours en hausse de 8 points de base pour la semaine.

Les traders attendent les données sur les prix des produits plus tard dans la journée pour plus d'indices sur la politique de la Fed.

Les prix du pétrole ont été mitigés vendredi après avoir bondi lors de la session précédente. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé jeudi un ralentissement de la croissance de la demande cette année.

Le Brent a baissé de 0,1% à 82,81 dollars, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 0,1% à 78,12 dollars le baril.

Le prix de l'or au comptant est resté stable à 2 003,09 dollars.