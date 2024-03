Le Nikkei japonais a atteint un nouveau record vendredi, soutenu par le rebond de Wall Street, alors que le taux d'inflation aux États-Unis était conforme aux attentes, tandis que les autres marchés asiatiques étaient plus modérés en raison des perspectives économiques toujours incertaines de la Chine.

L'indice Nikkei a gagné 1,8 % pour atteindre un nouveau record historique, prolongeant une hausse de 7,9 % le mois précédent, lorsqu'il avait atteint des niveaux inégalés en 1989. Les actions australiennes, fortement axées sur les ressources, ont également atteint un niveau record et étaient en hausse de 0,3 % sur la journée.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a cependant baissé de 0,1%, plombé par une baisse de 0,2% de l'indice Hang Seng de Hong Kong. L'indice asiatique devrait enregistrer une perte hebdomadaire de 1 %.

Les données de vendredi ont montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en février, alors que l'expansion du secteur des services s'est accélérée, soulignant une reprise inégale pour la deuxième économie mondiale.

"Le PMI est moins fiable en février en raison des vacances du Nouvel An chinois, ce qui rend difficile l'obtention d'une image claire de la dynamique économique", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"Nous devons attendre d'autres données macroéconomiques sur les ventes au détail et la production industrielle en janvier-février pour avoir une vision claire de l'économie.

Les marchés de la Chine continentale ont été hésitants, les valeurs sûres et l'indice composite de Shanghai étant restés pratiquement inchangés le premier jour du mois de mars. Les investisseurs sont à l'affût de nouvelles mesures de relance lors d'une réunion politique clé la semaine prochaine.

L'activité des usines japonaises s'est contractée au rythme le plus rapide depuis plus de trois ans et demi en février, selon une enquête menée auprès du secteur privé vendredi.

La nuit dernière à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux record. L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, a augmenté de 0,3 % en janvier par rapport au mois précédent. L'indice de base des prix PCE a augmenté de 0,4 %, comme prévu.

Cela a permis de maintenir la perspective d'une baisse des taux d'intérêt en juin. Les marchés considèrent toujours qu'il y a 76 % de chances que la Fed commence à réduire ses taux d'intérêt en juin, et qu'un assouplissement total de 82 points de base est prévu pour cette année.

"Les données PCE confirment la mauvaise surprise de l'inflation de janvier, déjà annoncée par les chiffres précédents de l'IPC et de l'IPP", a déclaré Taylor Nugent, économiste principal à la National Australia Bank.

"Nous ne pensons pas que la tendance à la désinflation ait été arrêtée, mais il y a un certain risque que le soutien apporté par les problèmes de saisonnalité résiduels dans l'augmentation de janvier se répercute sur février.

En outre, les intervenants de la Fed ont réaffirmé cette nuit que les décideurs politiques examineraient les données récentes montrant que les pressions sur les prix ont rebondi en janvier afin de se concentrer sur les progrès globaux en matière d'inflation.

En Europe, les chiffres de l'inflation en Allemagne, en France et en Espagne ont tous diminué, conformément aux attentes, ce qui devrait être de bon augure pour les données sur l'inflation dans la zone euro prévues plus tard dans la journée de vendredi.

Cela a entraîné une baisse de l'euro, qui oscillait autour de 1,0809 $, après avoir baissé de 0,3 % au cours de la nuit.

Le yen a glissé de 0,2% à 150,23. Il a gagné 0,5 % cette nuit après qu'un membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, Hajime Takata, ait déclaré que la réalisation durable d'une inflation de 2 % était déjà en vue.

Cependant, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a ensuite adopté un ton plus prudent, déclarant qu'il était trop tôt pour conclure qu'une réalisation durable de l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale était prévisible.

Les obligations se sont redressées, soulagées par le fait que les données américaines sur l'indice des prix à la consommation n'étaient pas plus mauvaises que prévu. Le rendement du Trésor à 10 ans s'est maintenu à 4,2639 % après avoir baissé de 4 points de base au cours de la nuit. Il a augmenté de 29 points de base la semaine dernière, les marchés ayant repoussé les paris sur des réductions de taux anticipées.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, est également resté stable à 4,6373%, après avoir baissé de 4 points de base à 4,644%.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté vendredi. Le Brent a augmenté de 0,4% à 82,21 dollars le baril, tandis que le brut américain a gagné 0,3% à 78,47 dollars le baril.

Le prix de l'or au comptant est resté stable à 2 043,99 dollars.