Le Nikkei du Japon suit la hausse de Wall street en raison de la baisse des rendements du Trésor.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté jeudi, rebondissant d'un plus bas de près de trois mois touché lors de la séance précédente, suivant les gains importants de Wall street pendant la nuit, qui ont été stimulés par la baisse des rendements du Trésor.

Le Nikkei a gagné 0,25 % pour atteindre 26 238,32 à la pause de midi, après avoir augmenté d'environ 1 % plus tôt, se remettant ainsi du plus bas niveau du 1er juillet de 25 936,36 atteint mercredi. Le Topix, plus large, a baissé de 0,08% à 1 853,63. "Le principal moteur de la hausse du Nikkei a été la progression de Wall street pendant la nuit, qui a été alimentée par l'action de la Banque d'Angleterre", a déclaré Chihiro Ohta, directeur général adjoint de la recherche sur les investissements et des services aux investisseurs chez SMBC Nikko Securities.

Wall street a terminé en forte hausse cette nuit, après sa récente liquidation, suite à la baisse des rendements des Treasuries, la Banque d'Angleterre étant intervenue sur le marché obligataire pour tenter d'atténuer les craintes des investisseurs d'une contagion du système financier.

Au Japon, Fast Retailing, propriétaire des magasins de vêtements Uniqlo, a progressé de 1,63 %, devenant ainsi le plus grand soutien du Nikkei, suivi par l'investisseur technologique SoftBank Group, en hausse de 1,17 %.

Les fabricants de médicaments ont été les principaux gagnants parmi les sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, avec une hausse de 2,53 %.

Les actions d'Eisai étaient prêtes à atteindre leur limite quotidienne pour deux séances consécutives, après le succès surprise de l'essai d'un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer développé par le fabricant de médicaments japonais et son partenaire Biogen.

Shionogi & Co a bondi de 4,97 %, tandis que Chugai Pharmaceutical a gagné 3,3 % et Daiichi Sankyo 2,23 %.

La plateforme d'expédition en ligne Rakuten Group a grimpé de 5,76% et a été le plus grand gagnant du Nikkei, suivi par le fabricant de motos Yamaha Corp, en hausse de 5,22. (Reportage de Junko Fujita ; Montage de Rashmi Aich)