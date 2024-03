* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Le Nikkei franchit la barre des 40 000, le S&P 500 reste stable.

* Powell, de la Fed, et la réunion de la BCE aideront à affiner les perspectives de taux

* Les salaires de février aux Etats-Unis et les mesures de relance en Chine sont au centre de l'attention.

* Les prix du pétrole restent stables alors que l'OPEP+ prolonge les réductions de production

SYDNEY, 4 mars (Reuters) - Les marchés d'actions asiatiques se sont raffermis lundi, le Nikkei ayant atteint un nouveau sommet, et les investisseurs se sont préparés à une semaine riche en événements pour les banques centrales et en données majeures qui affineront les paris du marché sur la date à laquelle les taux d'intérêt commenceront à baisser.

Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lorsqu'il témoignera devant les législateurs mercredi et jeudi, bien que les analystes supposent qu'il restera en mode attentiste sur la politique étant donné les récentes surprises à la hausse sur l'inflation.

Le rapport sur les emplois de février vendredi pourrait également modifier le calcul, les prévisions étant en faveur d'une augmentation toujours solide de 200 000 après le bond spectaculaire de 353 000 en janvier.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et est considérée comme certaine de maintenir les taux à 4,0 %, mais aussi d'abaisser ses perspectives d'inflation dans un clin d'œil à d'éventuelles réductions.

"L'accent sera mis sur les changements apportés aux projections macroéconomiques et sur le ton, qui devrait être dovish mais prudent - dans une posture de gestion des risques qui devrait indiquer juin pour la première baisse des taux", ont écrit les analystes de NatWest Markets dans une note.

"100 points de base semblent encore être la bonne quantité de réductions pour cette année", ont-ils ajouté. "Alors que la BCE n'est pas pressée d'agir avec urgence et pourrait préférer commencer par une baisse de 25 points de base, au lieu de notre scénario central d'une première baisse de 50 points de base en juin".

La Banque du Canada devrait également maintenir son statu quo cette semaine et procéder à une première réduction en juin ou plus tard.

Parmi les autres événements à noter figurent le discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden, les primaires américaines du Super Tuesday et la réunion du Congrès national du peuple (CNP) de la Chine, qui pourrait annoncer de nouvelles mesures de relance.

LE NIKKEI SE DIRIGE VERS LE NORD

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a légèrement augmenté de 0,2 %, après avoir interrompu une série de cinq semaines de gains avec une légère baisse la semaine dernière.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,8 % pour dépasser les 40 000 points pour la première fois, après cinq semaines de hausse consécutives.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés pratiquement inchangés, après avoir atteint des records de clôture vendredi grâce à des résultats positifs et à l'enthousiasme pour tout ce qui touche à l'informatique.

Savita Subramanian, analyste chez BofA, estime que le S&P 500 devrait atteindre les 5 400 points, grâce à des bénéfices solides, même s'il existe un risque de correction compte tenu du chemin parcouru par le marché.

"L'ère de la croissance de moindre qualité, où les capitaux bon marché et la mondialisation contribuaient à augmenter les marges, est révolue", déclare Savita Subramanian. "L'heure est désormais aux gains d'efficacité et de productivité durables, soutenus par l'automatisation et l'IA."

Sur les marchés des devises, le dollar a été pénalisé par la faiblesse des données économiques américaines, tandis que le yen japonais s'est raffermi à l'approche des données sur les prix à la consommation à Tokyo, qui devraient montrer que l'inflation s'est accélérée en février.

Le dollar s'est établi à 150,08 yens, après avoir atteint un sommet de 150,85 la semaine dernière, tandis que l'euro s'est stabilisé à 1,0842 $ après avoir rebondi d'un creux de 1,0796 $ la semaine dernière.

La surprise des données américaines a permis à l'or d'atteindre son plus haut niveau en deux mois et le métal s'est maintenu à 2 083 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont peu changé alors que les membres de l'OPEP+, menés par l'Arabie Saoudite et la Russie, ont accepté dimanche d'étendre les réductions volontaires de la production de pétrole de 2,2 millions de barils par jour au deuxième trimestre.

Le Brent a augmenté de 2 cents à 83,57 dollars le baril, tandis que le brut américain a baissé de 5 cents à 79,92 dollars le baril.