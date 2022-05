Le Nikkei japonais devrait augmenter de 7 % pour atteindre 29 000 points d'ici la fin de l'année, effaçant ainsi les pertes subies en 2022.

Les actions japonaises ont suivi de près le sort de Wall Bourse, les actions américaines étant secouées par des inquiétudes concernant l'inflation galopante et la possibilité que les efforts de la Réserve fédérale pour la ralentir n'étouffent également la croissance économique.

L'indice de référence se négocie actuellement juste au-dessus de 27 000, se consolidant autour de ce niveau après avoir rebondi d'un plus bas de 16 mois de 24 681,74 établi début mars. Il a atteint un sommet post-bulle des années 1980 de 30 795,78 en septembre de l'année dernière.

Les analystes, cependant, sont optimistes et pensent que le pire sera bientôt passé, chaque personne interrogée estimant que l'accalmie des actions ne durera pas plus de six mois et certains disant qu'elle est déjà terminée.

La médiane parmi 13 prévisions était que le Nikkei atteigne 29 000 à la fin de l'année, avec une prévision maximale de 31 000 de Nomura et SMBC Nikko Securities et un minimum de 26 500 de NORD/LB.

L'institut de recherche sur la vie Dai-ichi se situe du côté conservateur des répondants, prévoyant une augmentation de 500 points à 27 500, le Japon apprenant progressivement à vivre avec COVID-19.

"La réouverture économique au Japon arrive plus tard qu'aux États-Unis et en Europe, mais pour cette raison, nous pouvons nous attendre à un risque de hausse des actions japonaises qui leur donne un certain attrait en tant qu'investissement", a déclaré Koichi Fujishiro, économiste principal de Dai-Ichi Life.

Il fait partie des quatre personnes interrogées qui s'attendent à ce que la volatilité des actions diminue progressivement au cours des prochains mois.

En revanche, T&D Asset Management - qui prévoit que le Nikkei terminera l'année à 28 800 - s'attend à une baisse significative de la volatilité.

"Le sentiment que les actions japonaises sont bon marché s'est déjà développé, et les gens réévaluent la politique et les politiques japonaises, donc dans une perspective à long terme, nous prévoyons que les actions vont remonter", a déclaré Hiroshi Namioka, gestionnaire de fonds et stratège en chef de la société.

Un répondant, la Société Générale, s'attend à une augmentation graduelle de la volatilité, tandis que Kyoko Amemiya Soken, d'Amemiya, la voit augmenter de manière significative, bien qu'elle affirme que le Nikkei se négociera toujours dans une large fourchette entre 25 000 et 31 000.

Cinq des sept personnes interrogées dans le cadre d'une question supplémentaire ont déclaré que les actions de valeur surperformeraient.

"Les rendements réels américains sont encore faibles et continueront à augmenter, ce qui pèsera sur les actions américaines de haute technologie pendant un peu plus longtemps", a déclaré Namioka de T&D.

"Au Japon aussi, en raison de l'influence des marchés américains, les actions de croissance vont avoir la vie dure."