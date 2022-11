Le Nikkei japonais devrait remonter de 6 % pour atteindre le niveau clé de 30 000 d'ici la mi-2023 : Sondage Reuters

Les investisseurs voient l'inflation culminer aux États-Unis et ailleurs, ce qui pourrait amener les gouvernements à assouplir leur politique monétaire. Des taux d'intérêt plus bas ou une croissance économique plus élevée amélioreraient les perspectives des bénéfices des entreprises japonaises.

Toutefois, les risques pour les perspectives comprennent l'étendue du ralentissement économique mondial et les nouvelles répressions du COVID en Chine, qui entraînent des troubles sociaux.

Selon l'estimation médiane de 11 analystes interrogés du 14 au 28 novembre, le Nikkei devrait se situer à 30 000 fin juin, bien que cela représente un plateau à moyen terme, le sondage le plaçant à ce niveau à la fin de l'année prochaine également.

Cela représenterait une progression de 6 % par rapport à la clôture de vendredi (28 283,03). Le Nikkei a atteint son plus haut niveau de l'année en janvier, lorsqu'il a touché 29 388,16.

L'indice de référence des actions japonaises a reculé après avoir atteint jeudi un sommet de 28 502,29 sur 10 semaines, en raison de l'optimisme croissant quant à la possibilité que l'inflation américaine atteigne un pic et que la Fed adopte une position plus modérée dès le mois prochain.

TD Asset Management donne un point de vue représentatif, avec des prévisions selon lesquelles le Nikkei atteindra 30 500 en juin avant de passer à 30 700 en décembre, puis à 31 000 à la mi-2024.

"Nous nous dirigeons vers la disparition de l'environnement financier restrictif qui a résulté du virage faucon de la Fed, même si le marché veut finalement en entendre la confirmation lors de la réunion de décembre", a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef et gestionnaire de fonds basé à Tokyo au sein de la société.

"Nous devons également prêter attention aux protestations en Chine, donc les trois prochains mois sont probablement le moment d'adopter une approche attentiste."

Les perspectives des résultats financiers des entreprises japonaises pour les six prochains mois sont toutefois divisées, quatre analystes prévoyant une amélioration et trois une détérioration.

Nombre d'entre eux ont déclaré que les actions japonaises devraient subir une nouvelle baisse au cours du premier semestre de l'année prochaine avant de se redresser.

Cela inclut Nomura, le plus grand courtier du pays, qui prévoit que le Nikkei sera peu modifié à 28 000 en juin avant d'atteindre 30 000 à la fin de l'année.

"Ce qui sera très intéressant l'année prochaine, c'est la combinaison contre-intuitive de l'appréciation du yen et d'une performance positive et régulière du Nikkei", a déclaré Yunosuke Ikeda, stratège en chef des actions chez Nomura à Tokyo, en soulignant l'impact sur le marché d'un pic des taux d'intérêt de la Fed.

"Cela signifie que pour les investisseurs basés sur le dollar, les actions japonaises seront très attrayantes."

(Autres articles de la série de sondages Reuters sur les marchés boursiers mondiaux :)