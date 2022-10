Le Nikkei japonais est prêt à rompre sa série de victoires après le repli du secteur technologique.

Les actions japonaises ont chuté vendredi, les valeurs technologiques menant les pertes, car les perspectives de bénéfices moins bonnes que prévu des poids lourds Advanced Micro Devices et Samsung Electronics ont pesé sur l'appétit pour le risque.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a perdu 0,59 % et semblait sur le point de rompre une série de quatre jours de gains.

L'indice a franchi le niveau clé des 27 000 à l'ouverture des marchés, mais il s'est progressivement redressé et se situait à 27 149,76 à la pause. Il a gagné 4,67 % depuis le début de la semaine.

Le Topix, plus large, a perdu 0,6 %. Plus tard dans la journée, la Bourse de Tokyo devrait nommer des centaines de sociétés qui seront retirées de l'indice, dans le but d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.

Les échanges ont été limités car les investisseurs sont restés prudents avant la publication des chiffres clés de l'emploi non agricole aux États-Unis plus tard dans la journée, alors que les marchés seront fermés pour cause de fête nationale au Japon lundi, a déclaré Kyoko Amemiya d'Amemiya Soken.

Le fabricant d'équipements de fabrication de semi-conducteurs Tokyo Electron Ltd a mené les premières baisses suite aux nouvelles d'AMD et de Samsung Electronics, mais a réduit ses pertes à 0,2 % à la pause. En tant que contributeur majeur du Nikkei, Tokyo Electron pèse toujours lourdement sur l'indice.

"La détérioration des bénéfices des semi-conducteurs a augmenté le risque de performance anticyclique", a déclaré Takashi Nakamura, stratège principal à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

Les trois meilleures performances du Nikkei ont été réalisées par les sociétés ferroviaires, avec Central Japan Railway Co, East Japan Railway Co et West Japan Railway Co en tête des gains, avant la réouverture des frontières japonaises au tourisme régulier la semaine prochaine.

Les valeurs de transport aérien du Topix ont augmenté de 1,35 % et les valeurs de transport terrestre de 1,06 %, les deux seuls secteurs à progresser globalement.

Nintendo Co Ltd a gagné 0,63% après la diffusion de la première bande-annonce de son prochain film Super Mario Bros. Plus tôt cette semaine, la société a officiellement lancé Nintendo Pictures, une nouvelle filiale de réalisation de films.

Les actions de Seven & I Holdings Co Ltd ont connu la plus forte baisse du Nikkei, perdant 3,34% malgré le fait que la société ait relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours. (Reportage de Sam Byford et de l'équipe des marchés de Tokyo ; Montage de Sherry Jacob-Phillips)