La moyenne des actions japonaises Nikkei a réduit ses pertes initiales après que la Banque du Japon ait maintenu ses mesures de stimulation inchangées vendredi et signalé qu'elle n'était pas pressée de resserrer sa politique.

L'indice de référence avait atteint son plus bas niveau en près de quatre semaines, suivant les fortes baisses enregistrées à Wall Street sur fond d'inquiétudes quant à la fermeté de la Réserve fédérale.

Le Nikkei était en baisse de 0,28% à 32 481,02, à 0333 GMT, peu après la reprise de la session de l'après-midi.

Le Topix plus large était en baisse de 0,28%, comparé à une baisse de 0,64% à la mi-journée.

Dans un communiqué accompagnant la décision, la BOJ a réitéré sa promesse de maintenir une politique monétaire ultra-libre "aussi longtemps que nécessaire pour maintenir l'objectif (2% d'inflation) de manière stable".

La décision de vendredi a été suivie de près après que le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a laissé entendre, dans une interview accordée à un journal au début du mois, que la fin des taux d'intérêt négatifs pourrait intervenir dès cette année.

La conférence de presse de M. Ueda est prévue une demi-heure après la clôture des marchés boursiers, à 0630 GMT.

"Les spéculations allaient bon train sur la possibilité d'assister à des changements dans les orientations de la banque centrale, mais ces anticipations ont été étouffées", a déclaré James Kniveton, cambiste senior chez Convera à Melbourne.

Les pressions sur les prix ont également alimenté les spéculations selon lesquelles la BOJ devrait adopter une position plus ferme, avec des données plus tôt dans la journée de vendredi montrant que l'inflation de base restait au-dessus de l'objectif de la banque centrale pour un 17ème mois consécutif.

La BOJ a été un cas isolé au niveau mondial en maintenant une politique de relance ultra-facile, alors que la Fed et la plupart des autres grandes banques centrales adoptent un mantra de taux plus élevés pendant plus longtemps pour lutter contre une inflation tenace. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Subhranshu Sahu)