Les actions asiatiques se sont redressées jeudi, les réductions de taux d'intérêt aux États-Unis restant à l'ordre du jour, même si leur calendrier n'est pas clair, tandis que le yen a glissé par rapport à tous les autres monnaies, à l'exception du dollar, et a stimulé les actions japonaises.

L'or a atteint un nouveau record, le pétrole un pic de cinq mois et le cuivre un sommet de 13 mois, ce qui a contribué à la hausse des actions des sociétés de matériaux de base et d'énergie.

Certains de ces gains sont dus à des ruptures d'approvisionnement et à des tensions géopolitiques, mais ils reflètent également l'optimisme à l'égard de la croissance mondiale, compte tenu de la reprise des récentes enquêtes sur l'activité manufacturière (PMI), en particulier en Chine. "L'amélioration constante des enquêtes manufacturières tout au long du dernier trimestre laisse présager une amélioration générale de la dynamique dans les mois à venir", écrivent les analystes de JPMorgan dans une note. "L'indice PMI de la production manufacturière mondiale s'est encore rapproché de la zone d'expansion en mars, reflétant des résultats largement positifs dans les principales économies", ont-ils ajouté. "La confiance des entreprises mondiales est en train de s'améliorer.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,4 %, bien qu'un jour férié en Chine ait rendu les conditions d'échange plus minces.

Le Nikkei de Tokyo a rebondi de 1,5 % à la suite de la chute du yen, les secteurs des matériaux, de l'industrie et de l'énergie menant la danse.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 et FTSE ont été peu modifiés dans les premiers échanges. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 % et ceux du Nasdaq de 0,3 %.

Le sentiment a été soutenu par la réaffirmation de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, que les taux américains étaient toujours en voie d'être réduits cette année, bien que le calendrier dépende des données.

Les arguments en faveur d'un assouplissement ont été étayés par une enquête sur le secteur américain des services qui a montré que son indice des prix payés est tombé à son plus bas niveau depuis mars 2020, compensant une hausse inquiétante de l'enquête sur l'industrie manufacturière publiée en début de semaine.

Ces éléments ont également pesé sur un rapport ADP étonnamment fort, qui a montré que le nombre d'emplois dans le secteur privé avait augmenté de 184 000.

Bien que cette série ait une corrélation inégale avec le rapport officiel sur la masse salariale attendu vendredi, elle était suffisamment forte pour que Goldman Sachs révise à la hausse ses prévisions concernant la masse salariale de 25 000 pour atteindre 240 000.

Un tel résultat dépasserait la prévision médiane de 200 000 et pourrait amener les marchés à envisager à nouveau la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt en juin.

MOINS DE BAISSES DE TAUX, C'EST LE PRIX À PAYER

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont déjà réduit la probabilité d'une baisse en juin à 62 %, contre 74 % il y a un mois.

Cependant, le changement le plus important concerne la rapidité et l'ampleur de la baisse des taux attendue, avec environ 73 points de base prévus pour cette année, contre plus de 140 points de base en janvier.

Les investisseurs ont également supprimé 100 points de base d'assouplissement pour 2025, de sorte que les taux sont désormais considérés comme devant terminer l'année prochaine autour de 4 % au lieu de 3 %.

Ce changement radical a laissé les obligations d'État sous l'eau, les rendements à 10 ans atteignant un plus haut de quatre mois à 4,429 % mercredi, avant de redescendre légèrement à 4,356 %.

La hausse des rendements a généralement soutenu le dollar, bien qu'il ait perdu un peu de terrain à la suite de l'enquête sur les services américains de mercredi.

L'euro s'est ainsi établi à 1,0840 dollar, après avoir progressé de 0,6 % au cours de la nuit, tandis que l'indice du dollar s'est établi à 104,21, après avoir reculé de 0,5 % au cours de la séance précédente.

Alors que le risque d'une intervention japonaise a maintenu le dollar à 151,60 yens et à proximité de la barrière des 152,00, d'autres devises n'ont pas été aussi inhibées et le yen a fortement baissé ailleurs.

L'euro était en hausse à 164,34 yens, après avoir gagné 0,7 % mercredi pour récupérer quatre jours de pertes, et le dollar canadien a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans à 112,31 yens.

Le dollar canadien a atteint son plus haut niveau en 16 ans, à 112,31 yens. L'or a poursuivi son étincelle pour atteindre un nouveau record à 2 302 dollars l'once. Le métal a grimpé de 12 % depuis le début du mois de février, en partie grâce à l'achat de fonds dynamiques et de conseillers en négoce de matières premières (CTA).

Les prix du pétrole sont également en hausse, les attaques de l'Ukraine contre les raffineries russes ayant réduit l'approvisionnement en carburant et les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ne s'étende à l'Iran, ce qui pourrait perturber les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient.

Lors d'une réunion des principaux ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, dont la Russie, la politique d'approvisionnement en pétrole est restée inchangée mercredi et certains pays ont été incités à respecter davantage les réductions de production.

Le Brent a gagné 30 cents supplémentaires pour atteindre 89,65 dollars le baril jeudi, tandis que le brut américain a augmenté de 30 cents pour atteindre 85,73 dollars le baril.