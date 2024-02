Les actions japonaises ont atteint un sommet de 34 ans mardi, tandis que le dollar est resté stable, maintenant le yen dangereusement proche du niveau de 150 pour un dollar avant un rapport clé sur l'inflation américaine qui pourrait aider à façonner les perspectives de taux de la Réserve fédérale.

Le bitcoin est resté fort après avoir franchi la barre des 50 000 dollars pour la première fois en plus de deux ans, grâce à l'afflux de capitaux dans les fonds négociés en bourse adossés à l'actif numérique. Son dernier cours était de 49 897 dollars.

Le Nikkei japonais a continué à progresser, atteignant 38 010 mardi, non loin du record de 38 957 atteint par l'indice de référence le 29 décembre 1989. Le Nikkei a gagné plus de 13 % depuis le début de l'année, après une hausse de 28 % en 2023.

Cette hausse est due à l'afflux d'investisseurs étrangers sur le marché, attirés par les faibles valorisations et les changements en matière de gouvernance d'entreprise, tandis que l'affaiblissement du yen cette année a donné un coup de pouce supplémentaire.

Les marchés financiers chinois sont fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire et reprendront leurs activités le lundi 19 février, tandis que les marchés de Hong Kong reprendront leurs activités le 14 février, laissant le reste de l'Asie dans un état de latence. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,11 %.

Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes devraient ouvrir en baisse avec l'Eurostoxx 50 en baisse de 0,36%, le DAX allemand en baisse de 0,26% et le FTSE en hausse de 0,01%.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont baissé de 0,13 %.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se portera sur les rapports cruciaux de l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée, et sur l'indice des prix à la production, dont la publication est prévue pour vendredi.

Une série de données récentes, tirées par la vigueur du marché du travail, a souligné la résilience de l'économie américaine et poussé les opérateurs à revoir à la baisse les attentes d'une réduction rapide et importante des taux d'intérêt de la part de la Fed.

Les marchés ont pratiquement éliminé les chances d'une réduction des taux en mars, les traders estimant à 13 % les chances d'un assouplissement, contre 77 % un mois plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

"Ce n'est qu'une question de temps avant que la Fed ne réduise ses taux et nous pensons que cela devrait commencer vers le milieu de l'année", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement à la banque OCBC à Singapour.

"Les baisses de taux devraient être bénéfiques pour les marchés boursiers, à condition que l'économie américaine ne connaisse pas d'atterrissage brutal. La bonne nouvelle, c'est que les données économiques semblent jusqu'à présent confirmer ce pronostic".

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'IPC augmente de 2,9 % en glissement annuel, contre 3,4 % le mois précédent, et à ce que l'inflation annuelle de base ralentisse à 3,7 % en janvier, contre 3,9 % le mois précédent.

Toutefois, il existe un risque de surprise à la hausse, ce qui pourrait faire grimper les rendements et renforcer le dollar, selon Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.

"La probabilité d'une baisse des taux en mai est d'environ 70 %, et il semble possible de la porter à juin, les marchés restant sensibles aux surprises hawkish pour l'instant.

Les traders tablent toujours sur 111 points de base de réduction cette année, contre 75 points de base d'assouplissement prévus par la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était de 4,181 %. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,20.

Le yen japonais, qui est sensible aux taux américains, était en dernier lieu à 149,55 pour un dollar, non loin du niveau très surveillé de 150 qui, selon les analystes, déclencherait probablement de nouveaux coups de gueule de la part des responsables japonais pour tenter de soutenir la monnaie.

Le yen a chuté de plus de 5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, les partisans du yen étant enhardis par les signes indiquant que la Banque du Japon ne relèvera pas ses taux de manière agressive, même si elle abandonne les taux d'intérêt négatifs cette année, comme les marchés le parient.

En ce qui concerne les matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,18 % pour atteindre 77,06 dollars le baril et les contrats à terme sur le Brent étaient à 82,08 dollars, en hausse de 0,1 % sur la journée.