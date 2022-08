Le Nikkei termine au-dessus de 29 000 pour la première fois en sept mois grâce à la reprise de la Bourse.

La moyenne des actions Nikkei a augmenté de 1,23 % pour atteindre 29 222,77, son plus haut niveau de clôture depuis le 5 janvier. Le Topix, plus large, a progressé de 1,26 % pour atteindre 2 006,99.

"La vigueur des actions américaines a renforcé le sentiment des investisseurs", a déclaré Takatoshi Itoshima, stratège chez Pictet Asset Management Japan. "Les investisseurs ont réagi aux bénéfices optimistes des détaillants américains".

Le Dow et le S&P 500 avaient progressé mardi, les résultats et les perspectives plus solides que prévu de Walmart et Home Depot ayant renforcé les opinions sur la santé des consommateurs, tandis que les actions technologiques ont reculé et pesé sur le Nasdaq. [.N]

Fast Retailing, propriétaire des magasins de vêtements Uniqlo, a été le plus grand soutien du Nikkei, avec une hausse de 2,8 %, suivi du fabricant de climatiseurs Daikin Industries, en hausse de 2,02 % et de la société de téléphonie KDDI, en hausse de 1,43 %.

Tokyo Electric Power Holdings a gagné 3,66% sur les attentes d'un redémarrage des centrales nucléaires après un rapport selon lequel l'autorité nucléaire a approuvé la mise en place d'installations antiterroristes dans une centrale nucléaire, a déclaré un participant au marché.

Parmi les poids lourds de la technologie, le fournisseur de plateformes de cybersécurité Trend Micro a perdu 2,08% et a pesé le plus sur le Nikkei. Le fabricant de robots Fanuc a glissé de 0,89%.

Il y avait 207 hausses sur l'indice Nikkei contre 17 baisses. Le volume des actions échangées sur le tableau principal de la Bourse de Tokyo était de 1,18 milliard, contre une moyenne de 1,16 milliard sur les 30 derniers jours.