Le "Nobel" 2022 de l'économie attribué à Ben Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip H. Dybvig

STOCKHOLM, 10 octobre (Reuters) - Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, parfois qualifié de "Nobel" de l'économie, a été attribué lundi aux Américains Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip H. Dybvig pour leurs travaux sur les banques et les crises financières.

"Dans un article de 1983, Ben Bernanke a montré, à l'appui d'analyses statistiques et de sources historiques, que les paniques bancaires entraînaient des faillites bancaires et que ce mécanisme a transformé dans les années 1930 une récession assez ordinaire en dépression, la plus spectaculaire, la plus sévère que nous ayons vue dans l'histoire moderne", a déclaré John Hassler, membre du comité pour le prix Nobel de l'économie.

Ce prix est le dernier de la levée 2022 des Nobel.

Ont été récompensés, pour la médecine, le Suédois Svante Pääbo, pour la physique, le Français Alain Aspect, l'Américain John F. Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger, pour la chimie l'Américaine Carolyn R. Bertozzi, son compatriote K. Barry Sharpless et le Danois Morten Meldal.

Le prix Nobel de littérature a quant à lui été attribué à la Française Annie Ernaux et celui de la paix au militant des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski et aux ONG de défense des droits humains russe Memorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles. (Simon Johnson et Johan Ahlander; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)