Le Nobel de littérature 2022 récompense la Française Annie Ernaux

(actualisé avec précisions)

STOCKHOLM, 6 octobre (Reuters) - Le prix Nobel de littérature 2022 a été attribué à la Française Annie Ernaux, "pour le courage et l'acuité clinique dont elle fait preuve pour révéler les racines, la distanciation et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", a annoncé jeudi l'Académie de Suède.

La "saison" des Nobel s'est ouverte lundi avec l'attribution du Nobel de physiologie ou de médecine au paléogénéticien suédois Svante Pääbo.

Les physiciens quantiques français Alain Aspect, américain John F. Clauser et autrichien Anton Zeilinger ont été récompensés mardi par le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie a été attribué mercredi aux Américains Carolyn R. Bertozzi et K. Barry Sharpless et au Danois Morten Meldal.

Les annonces du prix Nobel de la paix et d'économie sont prévues respectivement vendredi et lundi prochains. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)