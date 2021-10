Le Nobel de médecine 2021 à David Julius et Ardem Patapoutian

STOCKHOLM, 4 octobre (Reuters) - Le prix Nobel de médecine 2021 a été attribué lundi à David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur "les récepteurs de la température et du toucher".

