Le Nobel de médecine 2022 attribué au biologiste suédois Svante Pääbo

STOCKHOLM, 3 octobre (Reuters) - Le prix Nobel de médecine ou de physiologie 2022 a été attribué lundi au biologiste suédois Svante Pääbo pour récompenser ses travaux sur les génomes des homininés et l'évolution de la lignée humaine, qui ont permis l'émergence d'une nouvelle discipline, la paléogénétique.

"Avec ses travaux précurseurs, Svante Pääbo a accompli ce qui semblait impossible: séquencer le génome de l'homme de Néanderthal", souligne l'Assemblée Nobel de l'institut Karolinska de Stockholm, en Suède, dans son communiqué.

Le Nobel de physiologie ou de médecine est le premier des prix décernés chaque année au nom de la Fondation Nobel.

Suivront ces prochains jours les annonces des prix Nobel de physique (mardi), de chimie (mercredi), de littérature (jeudi), de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain). (Reportage Niklas Pollard et Simon Johnson à Stockholm, Natalie Grover à Londres, avec la contribution de Terje Solsvik à Oslo, Anna Ringstrom à Stockholm et Marie Mannes à Gdansk ; version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)

