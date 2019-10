Le Nobel de médecine distingue trois spécialistes de l'oxygénation des cellules

(Actualisé avec précisions)

STOCKHOLM, 7 octobre (Reuters) - Le prix Nobel 2019 de médecine a été attribué aux professeurs Gregg Semenza, Peter Ratcliffe et William Kaelin pour leurs découvertes des processus d'adaptation des cellules aux besoins en oxygène, a annoncé lundi l'académie Nobel.

"Les découvertes fondamentales réalisées par les lauréats du Nobel de cette année dévoilent les mécanismes de l'un des processus les plus essentiels de la vie", a souligné l'académie dans son communiqué.

"Ils ont établi les fondements de notre connaissance sur la manière dont le niveau d'oxygène affecte le métabolisme cellulaire et les fonctions physiologiques. Leurs découvertes ont également ouvert la voie à des stratégies nouvelles et prometteuses dans le combat contre l'anémie, le cancer et beaucoup d'autres maladies", dit-elle encore.

William Kaelin et Gregg Semenza, nés aux Etats-Unis, et Peter Ratcliffe, né en Grande-Bretagne, se partageront la somme de 9 millions de couronnes suédoises (830.000 euros).

Le Nobel de médecine est le premier des prix Nobel décernés chaque année. Suivront les annonces des prix Nobel de physique (mardi) et de chimie (mercredi).

Deux Nobel de littérature seront décernés jeudi, pour 2018 et 2019. L'an dernier, cette distinction n'avait pas été attribuée en raison des remous provoqués par les accusations de viol, de harcèlement et d'agressions sexuelles à l'encontre de Jean-Claude Arnault, l'époux de la poétesse Katarina Frostenson, qui siégeait alors au sein de l'Académie.

Le prix Nobel de la paix sera connu vendredi. Le prix Nobel d'économie, officiellement désigné sous l'appellation de prix de la Sveriges Riksbank en Sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, clôturera lundi prochain la saison des Nobel. (Niklas Pollard et Simon Johnson, Nicolas Delame pour le service français, édité par Sophie Louet)