Le Nouveau-Mexique demande à la Cour d'annuler l'interdiction de l'avortement dans les villes.

Cette décision intervient après que les villes de Hobbs et de Clovis, au Nouveau-Mexique, ainsi que deux comtés limitrophes du Texas, ont adopté ces derniers mois des ordonnances visant à restreindre les cliniques d'avortement et l'accès aux pilules abortives.

Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, a déposé une requête extraordinaire auprès de la Cour suprême du Nouveau-Mexique pour bloquer les ordonnances qui, selon lui, sont fondées sur des interprétations erronées des réglementations fédérales du XIXe siècle sur les médicaments abortifs.

"Nous ne sommes pas au Texas. La Constitution de notre État ne permet pas aux villes, aux comtés ou aux citoyens privés de restreindre les droits reproductifs des femmes", a déclaré M. Torrez dans un communiqué.

Les militants du droit à la vie ont déclaré que les réglementations restaient valables en vertu de la loi fédérale et ont promis de travailler à l'introduction de telles ordonnances dans davantage de villes du Nouveau-Mexique, le seul État limitrophe du Texas où l'avortement reste légal.

Les plus grandes villes du Nouveau-Mexique, Las Cruces et Albuquerque, sont devenues des destinations régionales pour les femmes cherchant à avorter depuis que la Cour suprême des États-Unis a mis fin en juin au droit constitutionnel national à cette procédure.

Situées dans les plaines orientales du Nouveau-Mexique, Clovis et Hobbs n'ont pas de cliniques d'avortement mais ont approuvé des ordonnances visant à empêcher les prestataires de s'y installer pour servir les patientes du Texas sous contrôle républicain, l'un des premiers États à imposer une interdiction quasi-totale de l'avortement.

En réponse directe, les démocrates du Nouveau-Mexique ont rédigé un projet de loi visant à empêcher les villes de passer outre les lois de l'État garantissant les droits des femmes aux soins de santé génésique. La législation doit être débattue ce mois-ci et a de fortes chances de passer devant l'assemblée législative de l'État contrôlée par les démocrates.

Lundi, la petite communauté d'Eunice est devenue la troisième ville du Nouveau-Mexique à adopter une ordonnance, selon le militant anti-avortement Mark Lee Dickson.

"Les villes et les comtés de tout l'État restent en règle pour adopter des ordonnances", a déclaré M. Dickson, directeur de Right To Life East Texas, ajoutant que les règlements n'avaient jamais été abrogés par le Congrès américain ou déclarés invalides par la Cour suprême des États-Unis.