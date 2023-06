L'aide alimentaire à l'Afghanistan sera réduite à néant d'ici la fin du mois d'octobre selon les prévisions de financement actuelles, a déclaré vendredi à Reuters le directeur national du Programme alimentaire mondial (PAM), alors que les responsables des Nations Unies continuent de mettre en garde contre les réductions de financement dans le contexte des restrictions imposées par les talibans aux femmes.

Le PAM a déjà réduit les rations et l'assistance en espèces de 8 millions d'Afghans cette année, soulignant la gravité des défis financiers auxquels les agences d'aide sont confrontées en Afghanistan, où sévit ce que les Nations Unies considèrent comme la pire crise humanitaire au monde.

"Nous sommes en mesure de venir en aide à cinq millions de personnes pendant quelques mois encore, mais au-delà, nous ne disposons pas des ressources nécessaires", a déclaré à Reuters Hsiao-Wei Lee, directeur du PAM pour l'Afghanistan. "Je pense que cela montre l'urgence de la situation.

Les réductions commenceraient en août, se poursuivraient en septembre et s'arrêteraient en octobre, selon les estimations du PAM concernant les fonds actuels et l'aide financière promise par les pays donateurs pour les mois à venir.

Les Nations unies ont déjà dû réduire leur demande de financement du plan humanitaire en raison de la réticence des donateurs. Les responsables internationaux affirment que ce blocage est en partie dû à des crises mondiales concurrentes et à des budgets gouvernementaux tendus, mais qu'il est également exacerbé par les restrictions imposées par l'administration talibane aux femmes, restrictions qui, selon les défenseurs des droits de l'homme, contribuent à la baisse des financements.

Depuis décembre, le personnel humanitaire féminin afghan n'a pratiquement plus le droit de travailler, à moins que les organisations n'obtiennent des dérogations de la part des autorités locales.

Selon le PAM, environ 15 millions d'Afghans sont menacés par le manque de nourriture et ont besoin d'aide.

Le PAM a besoin d'un milliard de dollars de financement pour fournir une aide alimentaire et mener à bien les projets prévus d'ici au mois de mars, a déclaré M. Lee.

Le PAM restera en Afghanistan et poursuivra ses autres activités, telles que les projets de nutrition, même si les réductions prévues ont lieu.

Mme Lee a déclaré que les restrictions imposées aux femmes constituaient une "préoccupation légitime" de la part des donateurs, mais elle a ajouté qu'environ la moitié des bénéficiaires du PAM étaient des femmes et des jeunes filles et que l'organisation était toujours en mesure d'atteindre les femmes.

M. Lee a ajouté que le positionnement des denrées alimentaires pour l'hiver rigoureux du pays devait être achevé d'ici octobre afin de préparer les mois les plus froids, et qu'il fallait un peu plus de 100 millions de dollars pour mener à bien cette opération. Certaines régions montagneuses de l'Afghanistan sont isolées par la neige pendant les mois les plus froids.

À l'heure actuelle, l'agence ne dispose d'aucun fonds pour l'opération et a été contrainte de décider rapidement de réduire les rations plus tôt que prévu, car le temps presse pour obtenir de la nourriture sur place.

"Il s'agit de conversations très difficiles et très émotionnelles ..... Notre personnel de terrain, en particulier, est constamment confronté à des conversations sur les raisons pour lesquelles cette aide doit être réduite", a-t-elle déclaré.

"Pour quelqu'un qui a un enfant affamé, il est vraiment difficile de comprendre pourquoi son enfant affamé n'est pas sélectionné pour l'aide alors que l'enfant affamé d'une autre famille est peut-être plus affamé".