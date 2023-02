Le PDG d'Anglo American préconise une solution publique-privée à la crise de Transnet

"De notre point de vue, l'un des meilleurs résultats pourrait être un partenariat public-privé qui traite l'exploitation du système différemment de la propriété du système", a déclaré le PDG d'Anglo American, Duncan Wanblad, dans une interview en marge de la conférence Mining Indaba au Cap.

Transnet n'a pas été en mesure de répondre à la demande de trains de marchandises pour le transport de minerai de fer, de charbon et d'autres matières premières, car une grève et une augmentation des vols de câbles de cuivre ont aggravé les problèmes de maintenance de longue date et la pénurie de locomotives.

Transnet n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les services ferroviaires de fret inadéquats ont coûté des millions de dollars aux exportateurs, dont l'unité d'Anglo, Kumba Iron Ore. Kumba a averti que ses bénéfices pourraient chuter de 44 % l'année dernière et a réduit ses estimations de production pour 2023 et 2024.

La nation la plus industrialisée d'Afrique lutte également contre les pires coupures d'électricité jamais enregistrées par la compagnie d'électricité publique Eskom, qui a fait perdre à l'unité de métaux précieux Anglo American Platinum 3 % de sa production de métaux du groupe platine l'année dernière.

"Nous souhaitons un environnement créé par le gouvernement, étayé par les politiques et les réglementations du gouvernement, et un partenariat engagé, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec d'autres, pour parvenir à un résultat qui profite à tous", a déclaré M. Wanblad.

"Le temps qu'il faut pour y arriver et le fait que nous nous retrouvions au point de crise avant que cela ne dynamise tout le monde pour se rassembler... voilà la frustration."

À LA RECHERCHE DE CUIVRE, MAIS PAS DE LITHIUM

Les sociétés minières mondiales sont à la recherche de minéraux, dont le cuivre, nécessaires à la fabrication de batteries, de voitures électriques et d'infrastructures renouvelables qui aideront le monde à passer à une économie plus verte.

Anglo s'efforce de finaliser un accord conclu en mai pour prendre le contrôle des licences de cuivre-cobalt de la société d'exploration junior Arc Minerals en Zambie, marquant le premier nouvel investissement du mineur dans le pays depuis 20 ans.

"Nous aimerions beaucoup le faire, mais cela dépendra des conditions commerciales que nous pourrons obtenir à la fin de la journée", a déclaré Wanblad, ajoutant qu'Anglo n'était pas en pourparlers pour investir dans d'autres actifs en Afrique.

"Il n'y a rien de spécifique en cours pour le moment, mais l'Afrique est une juridiction très viable pour une société comme Anglo American et ses références en matière de durabilité dans laquelle elle opère", a-t-il déclaré.

Le mineur est cependant froid sur le lithium, une autre matière première en demande pour la production en croissance rapide de véhicules électriques (EV).

"Je ne dirais pas que nous ne sommes pas intéressés par le lithium, mais il y a quelques caractéristiques qui le rendent assez difficile : il est très disponible... les prix sont extrêmement élevés pour la qualité des actifs qui existent, et... c'est l'un des matériaux les plus éminemment recyclables au monde", a-t-il déclaré.