Le PDG d'Ericsson vise des acquisitions plus petites et parle de l'offre aux entreprises

Le PDG d'Ericsson déclare que l'entreprise est toujours à la recherche d'autres acquisitions, bien que plus petites, après avoir dépensé plus de 7 milliards de dollars pour acheter l'entreprise de réseaux Cradlepoint et la plateforme de communication Vonage.

Contrairement à Nokia, qui a annoncé une nouvelle stratégie axée sur l'entreprise, Ericsson prévoit de continuer à se concentrer sur son activité de vente aux fournisseurs de services de communication (FSC) ou aux opérateurs de télécommunications, tout en complétant ses offres pour les entreprises.

Si l'activité mondiale des entreprises, qui tourne autour de la 5G privée et de l'automatisation des usines, n'a pas encore connu de croissance significative, elle a été un creuset de partenariats entre les équipementiers, les opérateurs mobiles et les grandes entreprises technologiques.

"Nous aurons besoin d'étoffer nos offres pour les entreprises, donc vous verrez de petites acquisitions", a déclaré le PDG Borje Ekholm à Reuters en marge du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone lundi.

"Rien de gros, parce que nous préférons consolider ce que nous avons maintenant, et vraiment nous développer dans cette prochaine étape."

M. Ekholm a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'offre d'entreprise de la société connaisse une croissance "assez rapide", et qu'elle pourrait éventuellement compenser la demande léthargique pour son offre CSP.

"En temps utile, elle devrait compenser la croissance plus lente, voire négative, de notre activité CSP. Elle est tellement plus petite aujourd'hui mais, à plus long terme, l'ambition est clairement d'avoir un portefeuille plus équilibré."

Ericsson, qui a annoncé son intention de supprimer 8 500 employés la semaine dernière, a vu ses marges globales s'éroder, car la croissance provient désormais principalement de marchés où la concurrence des prix est féroce, comme l'Inde, et son marché chinois, autrefois important, s'est ralenti.

La promesse d'une croissance future dans le secteur des entreprises a attiré les fabricants d'équipements de télécommunications touchés par un ralentissement de la demande, les opérateurs de téléphonie mobile freinant les nouvelles commandes pendant qu'ils utilisent les stocks accumulés pendant la pandémie.

M. Ekholm s'attend à ce que la demande se redresse avec le temps, car la croissance du trafic réseau continue d'augmenter. "La réalité est que vous avez toujours besoin de vous étoffer au fil du temps", a-t-il déclaré.

"Nous avons plus de 90% des ventes provenant des FSC... nous devons nous appuyer sur cette force qui est toujours centrale [pour l'entreprise]."