Le PDG d'Uber annonce au personnel qu'il va réduire les coûts et ralentir les embauches.

La société de covoiturage devient la dernière en date à réduire ses coûts afin de disposer d'un modèle d'investissement allégé, après que Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, ait déclaré la semaine dernière qu'elle allait ralentir la croissance de ses effectifs.

Khosrowshahi a déclaré que le changement de stratégie d'Uber était une réponse nécessaire au "changement sismique" du sentiment des investisseurs, a rapporté CNBC plus tôt lundi.

"Les dépenses de marketing et d'incitation les moins efficaces seront retirées. Nous traiterons l'embauche comme un privilège et serons délibérés quant au moment et à l'endroit où nous ajoutons des effectifs", a déclaré Khosrowshahi, cité dans le rapport.

Uber a déclaré la semaine dernière que sa base de chauffeurs est à un niveau élevé après la pandémie, et la société s'attend à ce que cela continue sans investissements incitatifs importants, ce qui contraste fortement avec son rival Lyft Inc qui a déclaré qu'il devait dépenser plus pour la main-d'œuvre.

Selon le rapport de CNBC, la société se concentrera désormais sur l'atteinte de la rentabilité sur la base du flux de trésorerie disponible, plutôt que sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, lundi, Khosrowshahi a répondu aux préoccupations des investisseurs.

"Ce que nous pouvons faire chez Uber, c'est continuer à exécuter en termes de rentabilité de la ligne supérieure, de la ligne inférieure", a déclaré le PDG, ajoutant que les résultats et les orientations de la société ont dépassé les attentes des analystes. "Nous partageons votre frustration".

Les actions Uber ont perdu plus de 43 % depuis leur entrée en bourse en 2019.

L'entreprise prévoit de générer des "flux de trésorerie positifs significatifs" pour l'ensemble de l'année, selon son dernier rapport sur les résultats.

Khosrowshahi a ajouté dans sa lettre que les activités de livraison de nourriture et de fret d'Uber doivent se développer plus rapidement, ajoute le rapport de CNBC.

Uber n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.