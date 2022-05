Le PDG d'Under Armour, M. Frisk, quitte son poste

Under Armour Inc a annoncé mercredi que Patrik Frisk quitterait ses fonctions de président et de directeur général, à compter du 1er juin.

Les actions de la société basée à Baltimore étaient en baisse de 3,1% dans les échanges prolongés.

Le fabricant de vêtements a nommé le directeur de l'exploitation Colin Browne comme PDG par intérim, pendant qu'il cherche un remplaçant permanent. Browne a rejoint Under Armour en 2016 et a succédé à Frisk en tant que chef des opérations en 2020.

Frisk, qui a rejoint l'entreprise en 2017 et a été nommé PDG en 2020, restera dans l'entreprise en tant que conseiller jusqu'au 1er septembre.

Frisk a aidé Under Armour à "améliorer considérablement" la santé de son entreprise au cours des deux dernières années en se concentrant sur la constitution de stocks, a déclaré Simeon Siegel, analyste de BMO Capital Markets.

Cependant, Under Armour a annoncé plus tôt ce mois-ci un bénéfice annuel inférieur aux estimations et a affiché une perte surprise pour le quatrième trimestre, alors qu'elle est aux prises avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des blocages en Chine.

L'action de la société a chuté de plus de 50 % cette année, ce qui est inférieur à la baisse de plus de 34 % de son rival Nike. En mars, Nike a déclaré que les retards de transport resteraient une source de préoccupation après avoir battu les estimations de revenus et de bénéfices du troisième trimestre. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; Montage d'Amy Caren Daniel et Maju Samuel)