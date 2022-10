Le PDG d'une société de logiciels électoraux du Michigan demande l'annulation des charges.

Eugene Yu, fondateur et PDG de Konnech Inc, a été accusé d'avoir violé le contrat de la société avec le comté de Los Angeles, qui restreint le partage des informations personnelles des travailleurs électoraux aux citoyens et résidents permanents à l'intérieur des États-Unis. Il a été accusé de vol qualifié par détournement de fonds et de conspiration en vue de commettre un crime.

L'arrestation de Yu au début du mois a été saluée par certaines organisations de droite axées sur la fraude électorale comme une justification de leurs avertissements sur la vulnérabilité des systèmes électoraux américains, notamment au piratage par des adversaires étrangers.

Le bureau du procureur du district de Los Angeles, qui a porté les accusations, a déclaré que l'enquête a été déclenchée par une plainte de Gregg Phillips de True the Vote, une organisation à but non lucratif du Texas et un fournisseur important d'allégations de fraude électorale démenties.

Dans un dépôt auprès de la Cour supérieure de Californie, comté de Los Angeles, les avocats de Yu ont demandé le rejet de la plainte, arguant que les procureurs avaient à tort cherché à criminaliser un conflit contractuel banal.

"Il s'agit d'une poursuite profondément malavisée", ont écrit les avocats Gary Lincenberg, Thomas Reichert et Alexis Wiseley. "Il s'agit d'une affaire civile de rupture de contrat qui a été habillée d'un costume qui ne convient pas".

Le porte-parole du procureur de district a refusé de commenter une motion en cours.

Cette plainte est le dernier développement d'une saga qui dure depuis des mois entre Konnech, une petite entreprise d'environ 20 personnes qui fabrique un logiciel pour gérer les salaires et les horaires des travailleurs électoraux, et les dirigeants de True the Vote.

Phillips et Catherine Engelbrecht, fondatrice de l'organisation, ont fait une série de déclarations incendiaires sur Konnech et Yu. Ils ont allégué que la société détenait des informations personnelles sensibles sur quelque 1,8 million de travailleurs électoraux sur un serveur en Chine, et ont accusé Yu, qui a immigré aux États-Unis il y a des décennies, d'être un agent chinois.

Konnech a déclaré que les allégations sont fausses et le mois dernier, il a poursuivi Phillips, Engelbrecht et l'organisation pour diffamation.

Cette affaire se déroule devant un tribunal fédéral du Texas, avec une audience prévue jeudi pour déterminer si Phillips et Engelbrecht doivent être condamnés pour ne pas avoir respecté une ordonnance d'interdiction temporaire mise en place le mois dernier.

Les avocats de Phillips et Engelbrecht n'ont pas répondu à une demande de commentaire.