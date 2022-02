Le PDG de Bath & Body Works, M. Meslow, quitte ses fonctions.

Au début de l'année 2020, Mme Meslow a pris les rênes de ce qui était alors L Brands Inc. des mains de sa fondatrice, Leslie Wexner, après avoir occupé plusieurs postes au sein de l'entreprise pendant près de deux décennies. L Brands s'est scindée l'année dernière en deux entreprises : Bath & Body Works et Victoria's Secret.

Bath & Body Works a nommé la présidente Sarah Nash au poste de PDG par intérim et prévoit de trouver un remplaçant permanent.

Mme Nash, vétéran de la banque d'investissement et patronne du fabricant de produits de gestion thermique Novagard Solutions, a également été nommée présidente exécutive de la société.

Bath & Body Works a été parmi les plus grands gagnants de la pandémie grâce à la demande de ses désinfectants, bougies parfumées et désodorisants d'air de la part des personnes passant plus de temps à la maison en raison de l'augmentation du travail à distance.

Ses ventes nettes ont bondi de 22 % au cours de l'exercice clos le 29 janvier.

Mais les actions de la société ont baissé de 5 % dans les échanges prolongés de mercredi, après avoir annoncé des bénéfices pour l'exercice 2022 inférieurs aux estimations de la Bourse.