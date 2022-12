Le PDG de Blackstone affirme que les investisseurs en difficulté financière sont à l'origine des rachats de FPI

Les actions de Blackstone ont perdu 15 % de leur valeur depuis le 1er décembre, date à laquelle la société new-yorkaise a révélé qu'elle avait pour la première fois limité les rachats de parts du FPI, qui est commercialisé auprès d'investisseurs fortunés plutôt que de clients institutionnels comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Blackstone compte sur le REIT pour environ 17% de ses revenus.

Des rachats importants ont été observés dans d'autres fonds de ce type. La semaine dernière, la société d'investissement Starwood Capital a informé les investisseurs que son fonds de placement immobilier non négocié de 14,6 milliards de dollars avait également levé les barrières.

Il y a également eu une vague de rachats dans d'autres fonds non négociés de Blackstone commercialisés auprès d'investisseurs fortunés. La société de capital-investissement a révélé plus tôt cette semaine que sa société de développement commercial non négociée de 50 milliards de dollars, un fournisseur de crédit aux entreprises, avait atteint sa limite de rachat préétablie, bien qu'aucun retrait n'ait été restreint.

Schwarzman a déclaré à la conférence sur les services financiers de Goldman Sachs que les investisseurs individuels ont été particulièrement touchés par une pénurie de liquidités en Asie, alors que l'indice Hang Seng a piqué du nez et que beaucoup ont dû couvrir les positions qu'ils avaient accumulées avec des dettes, provoquant une détresse financière.

"Si vous êtes un investisseur qui a une dette de marge et que votre marché chute de 40 %, vous pouvez imaginer ce que c'était d'être l'un de ces individus .... Comme le monde est occupé à rétrécir, les gens ont peur", a déclaré Schwarzman. Il a ajouté que les rachats ne signifiaient pas que les investisseurs n'étaient pas satisfaits du REIT et de ses bénéfices.

Blackstone a rapporté un rendement de 9,3 % depuis le début de l'année pour son REIT, net de frais, ce qui contraste avec la baisse de 22,19 % de l'indice Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index coté en bourse sur la même période.

Schwarzman a déclaré que les rendements du REIT étaient dus à son portefeuille d'entrepôts et d'immeubles d'habitation dans le sud et l'ouest des États-Unis, soutenus par une forte croissance démographique et des baux courts qui proposent plus d'opportunités d'ajuster les prix à l'inflation. Il a ajouté que le fonds avait également généré 5 milliards de dollars de bénéfices grâce aux couvertures de taux d'intérêt réalisées avant le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale.

"Si les taux d'intérêt baissent, la valeur de tous les biens immobiliers vaudra beaucoup plus. C'est ce que nous souhaitons", a déclaré Schwarzman.

Les FPI soutenus par des gestionnaires d'actifs tels que Blackstone, Starwood, Ares Management Corp, KKR & Co Inc, et Brookfield, ont connu une hausse des demandes de rachat au cours des neuf premiers mois de l'année, selon les données compilées par la société de conseil axée sur l'immobilier Robert A. Stanger & Company, Inc.

"Lorsqu'il y a plus de confiance, que ce soit lorsque la Fed arrête de relever les taux d'intérêt ou un autre événement déclencheur, alors ils mettront de l'argent dans ce type de produits s'ils sont performants", a déclaré Schwarzman.