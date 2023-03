Charles Schwab dispose d'amples liquidités, a déclaré mardi le directeur général de la banque et de la société de courtage, s'efforçant d'apaiser les craintes d'un "scénario catastrophe" qui a largement pesé sur les valeurs bancaires après la faillite de deux créanciers américains depuis vendredi.

"Nous n'avons pas levé de capitaux et nous ne sommes pas sur le marché à ce stade pour des transactions de fusion et d'acquisition", a déclaré Walt Bettinger, PDG de Charles Schwab, lors d'un entretien avec Reuters.

La société a enregistré un afflux de 4 milliards de dollars d'actifs vers la société mère vendredi, les clients ayant transféré des actifs d'autres sociétés vers Schwab, a déclaré M. Bettinger. Schwab a indiqué lundi que le total des actifs de ses clients était tombé à 7,38 billions de dollars en février, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. M. Bettinger a déclaré que Schwab était à l'aise avec les actifs de son portefeuille bancaire - qui est séparé de son activité de courtage - en le comparant à d'autres sociétés qui ont connu des difficultés. "Notre portefeuille disponible à la vente est de courte durée et de haute qualité, et notre portefeuille détenu jusqu'à l'échéance est légèrement plus long, mais toujours court comparé à beaucoup d'autres, et de très haute qualité", a déclaré M. Bettinger, qui dirige Schwab depuis la crise financière de 2008. Les banques peuvent classer les obligations comme "détenues jusqu'à l'échéance" (HTM) et ne sont pas tenues de comptabiliser les variations de valeur si les titres sont conservés jusqu'à leur remboursement, ou elles peuvent conserver les obligations comme "disponibles à la vente" (AFS), ce qui signifie qu'elles doivent comptabiliser les pertes non réalisées dans le capital, mais elles sont libres de vendre les titres en temps utile. Par rapport à de nombreuses banques régionales qui ont été mises sous pression la semaine dernière, Schwab a des pertes de portefeuille de titres non réalisées plus élevées par rapport à ses niveaux de capital, a déclaré Richard Repetto, directeur général chez Piper Sandler. "Cela dit, en raison de robustes sources de liquidités supplémentaires, nous pensons qu'il est très peu probable que SCHW doive un jour vendre des titres HTM pour répondre aux demandes de retrait de dépôts", avec 150 à 200 milliards de dollars de liquidités disponibles, a-t-il déclaré dans une note aux clients lundi. La pression sur l'action Schwab s'est atténuée après que M. Bettinger a déclaré à CNBC, plus tôt dans la journée de mardi, qu'il avait acheté 50 000 actions Schwab, tandis que l'investisseur milliardaire Ron Baron a déclaré qu'il avait "modestement augmenté" sa position dans Schwab.

Les actions de Schwab ont clôturé en hausse de 9,2 % à 56,68 dollars mardi, parallèlement à une hausse générale des actions bancaires. Les actions Schwab ont toutefois perdu 25,6 % par rapport à leur clôture de mercredi dernier, la veille du jour où de nombreuses actions bancaires ont entamé une spirale descendante en réaction aux problèmes de la Silicon Valley Bank. La SVB a été fermée par les autorités de régulation vendredi. Environ 82 % des dépôts détenus par Schwab étaient assurés, tombant sous le plafond de 250 000 dollars fixé par la Federal Deposit Insurance Corporation. La banque a "accès à des liquidités importantes", dont un flux de trésorerie estimé à 100 milliards de dollars provenant des liquidités disponibles, des flux de trésorerie liés aux portefeuilles et des nouveaux actifs.