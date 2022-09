Le PDG de Citadel affirme que le portefeuille 60/40 est plus intéressant après la hausse des rendements.

"Le portefeuille 60/40 est bien meilleur aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire récente", a-t-il déclaré, lors d'une conférence sur l'investissement à New York lundi, et en référence à une stratégie d'investissement courante qui répartit les allocations entre actions et obligations sur une base de 60 %/40 % pour atténuer le risque.

Les rendements des obligations d'État de référence à 10 ans ont dépassé les 4 % mercredi, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis 12 ans. "À l'heure actuelle, il s'agit d'une proposition de valeur beaucoup plus convaincante qu'à l'époque où le rendement était de 1 %", a déclaré M. Griffin.