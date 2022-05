Le PDG de Citi déclare que la banque est en " dialogue actif " pour vendre ses activités de consommation en Russie.

Citigroup Inc est en "dialogue actif" pour mener à bien la vente de son activité consommateurs en Russie qu'elle avait annoncée il y a un an, a déclaré lundi la directrice générale Jane Fraser.

"Nous vendons notre franchise de services bancaires aux particuliers et aux entreprises sur le terrain, et nous sommes en dialogue actif à ce sujet", a déclaré Mme Fraser dans une interview à Bloomberg Television lors de la conférence mondiale du Milken Institute.

Les investisseurs ont craint que la vente soit dans les limbes en raison des sanctions économiques imposées par les nations occidentales pour punir la Russie de son invasion de l'Ukraine.

Mme Fraser a annoncé en avril 2021 que Citi se séparerait de ses activités de consommation en Russie ainsi que d'une douzaine d'autres activités de consommation en Asie et sur les marchés EMEA qui, selon elle, étaient trop petites pour être conservées. Citi a depuis trouvé des acheteurs pour nombre de ces activités.

Mme Fraser a également déclaré dans l'interview que Citigroup continuera à servir les sociétés multinationales en Russie parce qu'elles ont besoin de la banque pour fermer leurs entreprises là-bas.

"Nous avons cessé de solliciter de nouvelles affaires, de nouveaux clients. Nous réduisons clairement nos expositions, nos activités", a déclaré M. Fraser. "Mais vous êtes un peu le capitaine qui est le dernier à quitter le navire".

Plus tôt dans la journée, M. Fraser a déclaré, lors d'un débat à la conférence, que l'utilisation par les pays occidentaux de sanctions comme arme contre la Russie incite certains clients internationaux de Citi à explorer de nouvelles façons de faire du commerce et de la finance.

Au Moyen-Orient, a déclaré M. Fraser, "vous entendez les clients parler du fait qu'ils ne font pas confiance à l'ordre financier occidental pour mettre tous leurs œufs dans ce panier à l'avenir, qu'ils vont chercher ailleurs".

Fraser ajoute : "Il faut anticiper l'éclatement de l'ancien ordre financier mondial, l'accélération des nouveaux lieux."

Citigroup est la plus diversifiée internationalement des grandes banques basées aux États-Unis. Elle fournit des services de financement du commerce aux entreprises et de gestion de patrimoine aux milliardaires du monde entier.

"Cette militarisation des services financiers est une très, très grosse affaire", a déclaré M. Fraser. "Elle va probablement accélérer la reconnaissance des marchés émergents et le développement de leurs propres marchés de capitaux nationaux." (Reportage de David Henry à New York ; édition par Chizu Nomiyama et Bill Berkrot)