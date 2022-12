FTX s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites le mois dernier et son fondateur Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général. Ray et Bankman-Fried témoigneront tous deux devant la commission mardi à 10 h 00 ET (1500 GMT).

Dans ses remarques préparées, Ray a déclaré que l'effondrement de FTX semblait provenir de la concentration du contrôle "entre les mains d'un très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et non avertis".