Le PDG de Goldman Sachs vante les performances de la banque alors que certains investisseurs se rebiffent.

Quelques jours après que Goldman ait annoncé des bénéfices décevants qui ont fait chuter ses actions de 6 %, et des mois après qu'elle se soit retirée d'une incursion coûteuse dans le secteur bancaire de la rue principale, Solomon s'est assis pour une interview avec Reuters à Davos, en Suisse, où il a souligné les succès de la société - et minimisé ses échecs.

"Les bonnes entreprises doivent investir, innover et essayer de nouvelles choses. Et d'ailleurs, lorsque vous le faites, vous ne réussirez pas toujours", a déclaré Solomon lors du rassemblement annuel du Forum économique mondial la semaine dernière.

Il a ensuite égrené les chiffres de croissance de Goldman : des revenus moyens en hausse de 44% sur une période de trois ans, un bond de 39% de la valeur comptable par action depuis 2019 qui dépasse celui des pairs et un dividende plus important que ses rivaux.

L'entreprise est "prudente" sur les dépenses en licenciant des milliers de personnes, a déclaré Solomon. Elle se débarrassera également d'une partie des 59 milliards de dollars d'investissements alternatifs qui ont pesé sur les bénéfices.

Mais les actionnaires veulent en savoir plus sur les plans du géant de Wall street après que les résultats aient été inférieurs aux attentes et qu'une unité ait perdu 3 milliards de dollars sur trois ans.

Solomon a proposé peu de détails sur la stratégie future, mais ces détails pourraient venir lors de la réunion des investisseurs de la société le 28 février à New York.

"Les investisseurs restent sceptiques", a déclaré Joe Rava, analyste des actions chez "abrdn, qui possède des actions de la banque.

David Konrad de Keefe, Bruyette & Woods a été l'un des nombreux analystes qui ont récemment réduit l'objectif de cours de Goldman, notant qu'elle souffrait d'"une tempête parfaite de baisse des revenus dans un marché difficile".

Et pour Brennan Hawken, analyste d'UBS, qui évalue Goldman à neutre, l'idée d'acheter l'action sur la base d'attentes d'un ratio cours/bénéfice plus élevé "est vraiment, vraiment difficile à l'heure actuelle."

Pourtant, les actions Goldman sont en hausse de 3,6 % sur l'année écoulée, surpassant l'indice bancaire S&P 500 et ses pairs.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en 2018, Solomon a tenté de diversifier Goldman au-delà de ses puissances traditionnelles que sont le trading - qui a langui après la crise financière de 2008 - et la banque d'investissement. Mais ces divisions sont devenues encore plus dominantes, comprenant 69 % des revenus de la firme à la fin de l'année dernière, contre 58 % l'année où Solomon a pris les rênes.

Le PDG s'est également fait le champion de Marcus, une activité de banque de détail qui a vacillé alors qu'elle attirait plus de 100 milliards de dollars de dépôts.

Les initiatives de Goldman dans le domaine des prêts à la consommation et des services bancaires transactionnels ont été des "casse-tête", a déclaré Kush Goel, analyste de recherche principal chez le gestionnaire d'actifs Neuberger Berman, qui détient des actions de la banque. Au lieu de cela, elle aurait dû suivre sa rivale Morgan Stanley, qui tire un flux régulier de revenus des frais de gestion de patrimoine, a-t-il dit.

L'unité de gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman a généré 34 % de ses revenus au quatrième trimestre, tandis que Morgan Stanley a tiré 63 % de ses revenus de divisions comparables.

"Goldman Sachs a défini une orientation stratégique très claire", a déclaré Tony Fratto, un porte-parole de la société. La banque "progresse fortement dans cette vision" en tirant des commissions plus importantes de la gestion d'actifs et de patrimoine, en maximisant sa position dans le secteur bancaire et les marchés, et en recherchant des bénéfices avant impôts pour les solutions de plate-forme, a-t-il ajouté.

Les forces de Goldman dans le domaine des transactions et du trading la rendent également plus vulnérable à la volatilité de l'économie et des marchés que ses concurrents, a déclaré Hawken chez UBS.

Solomon, qui a accédé au poste le plus élevé en venant de la banque d'investissement, a déclaré que cette division "se porte très bien", malgré la chute des commissions de 48% l'année dernière, en raison de l'assèchement des transactions. "Il n'y a pas d'opportunité sur les marchés des capitaux - ce n'est pas permanent", a déclaré Solomon.

En octobre, Goldman a revu à la baisse ses ambitions pour Marcus en le plaçant sous la division Asset and Wealth nouvellement fusionnée. Elle a également regroupé certaines parties de l'entreprise dans une nouvelle unité appelée Platform Solutions, qui regroupe les services bancaires transactionnels, les cartes de crédit et la technologie financière.

Alors que les solutions de plate-forme ne représentaient que 3 % des revenus de Goldman, elles comptaient pour environ 64 % des 2,72 milliards de dollars que la banque a mis de côté l'année dernière pour les pertes de crédit potentielles. La société a déclaré qu'elle était obligée d'augmenter ses provisions pour répondre aux normes comptables.

David Wagner, un gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a déclaré que "les investisseurs auront probablement besoin d'un coup de main" pour voir le chemin vers de plus grands bénéfices.

Jim Lebenthal, un associé de Cerity Partners qui gère des portefeuilles de clients comprenant des actions du mastodonte de Wall street, a déclaré qu'il devrait jouer sur ses points forts.

"Revenir à ce qui a fait la grandeur de Goldman pendant des décennies permettra à la société de se réinitialiser et de se redresser", a-t-il déclaré.