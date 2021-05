Le PDG de HSBC déclare que le bitcoin n'est pas pour nous.

HSBC n'a pas l'intention de lancer un bureau de négociation de crypto-monnaies ou de proposer les pièces numériques comme investissement à ses clients, car elles sont trop volatiles et manquent de transparence, a déclaré son directeur général Noel Quinn à Reuters.

La position de la plus grande banque d'Europe sur les crypto-monnaies intervient alors que le bitcoin, le plus grand et le plus connu au monde, a chuté de près de 50 % par rapport à son plus haut niveau de l'année, après que la Chine a pris des mesures pour interdire l'exploitation minière de cette monnaie et que l'éminent défenseur Elon Musk a tempéré son soutien.

La position de HSBC contraste également avec celle de banques rivales telles que Goldman Sachs, qui, selon Reuters en mars, a relancé son bureau de négociation de crypto-monnaies.

"Compte tenu de la volatilité, nous ne sommes pas dans le bitcoin en tant que classe d'actifs, si nos clients veulent y être, alors bien sûr ils le sont, mais nous ne le promouvons pas comme une classe d'actifs au sein de notre activité de gestion de patrimoine", a déclaré Quinn.

"Pour des raisons similaires, nous ne nous précipitons pas sur les stablecoins", a-t-il ajouté, faisant référence aux monnaies numériques qui cherchent à éviter la volatilité associée aux cryptocurrences typiques en fixant leur valeur à des actifs tels que le dollar américain.

Le bitcoin s'est négocié à 34 464 dollars lundi, en baisse de près de 50 % en seulement 40 jours par rapport à son plus haut de l'année de 64 895 dollars le 14 avril.

La pression sur la monnaie s'est intensifiée après que le milliardaire Musk, directeur général de Tesla et partisan des crypto-monnaies, est revenu sur sa position concernant l'acceptation du bitcoin par Tesla comme moyen de paiement.

DES "QUESTIONS DIFFICILES

La Chine, qui est au c?ur de la stratégie de croissance de HSBC, a déclaré mardi dernier qu'elle avait interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions en crypto-monnaies.

Reuters a rapporté en avril que HSBC avait interdit aux clients de sa plateforme de négociation d'actions en ligne d'acheter des actions de la société MicroStrategy soutenue par des bitcoins, déclarant dans un message aux clients qu'elle ne faciliterait pas l'achat ou l'échange de produits liés aux monnaies virtuelles.

M. Quinn a déclaré que sa position sceptique à l'égard des crypto-monnaies s'explique en partie par la difficulté d'évaluer la transparence de leurs propriétaires, ainsi que par les problèmes liés à leur convertibilité immédiate en monnaie fiduciaire.

"Je considère le bitcoin comme une classe d'actifs plutôt que comme un moyen de paiement, avec des questions très difficiles sur la façon de l'évaluer dans le bilan des clients, car il est très volatile", a-t-il déclaré.

"Ensuite, il y a les monnaies stables qui disposent d'une certaine réserve derrière elles pour répondre aux préoccupations liées à la valeur stockée, mais cela dépend de l'organisation qui les sponsorise, ainsi que de la structure et de l'accessibilité de la réserve."

La popularité croissante des crypto-monnaies a posé un problème aux banques traditionnelles ces dernières années, alors qu'elles tentent de trouver un équilibre entre les intérêts des clients et leurs propres obligations réglementaires de comprendre la source de la richesse de leurs clients.

La position de HSBC, qui refuse de proposer les crypto-monnaies en tant que classe d'actifs, se démarque de celle de ses rivaux européens tels qu'UBS, qui étudie les moyens de les proposer en tant que produit d'investissement, selon des rapports médiatiques publiés au début du mois.