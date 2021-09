Le PDG de Hapag-Lloyd affirme que le transport maritime est toujours en proie aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Les problèmes mondiaux de transport maritime par conteneurs liés aux problèmes logistiques de l'après-corona se sont intensifiés au troisième trimestre et ne montrent aucun signe d'amélioration, a déclaré jeudi Hapag-Lloyd, le cinquième opérateur mondial.

Le directeur général, Rolf Habben Jansen, a déclaré aux journalistes, lors d'un briefing en ligne, que l'utilisation des conteneurs en août avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente.

Il a déclaré que la congestion des ports et les taux de fret élevés, causés par la combinaison d'une reprise inattendue de la demande et d'un espace de navigation restreint, se poursuivraient au moins pendant le reste de l'année 2021 et au premier trimestre de l'année prochaine. (Reportage de Vera Eckert, édition de Thomas Escritt)