Le PDG de Hess déclare qu'il va passer en mode "retour de capital".

Hess Corp annoncera une augmentation "significative" de son dividende cette année, car elle commence à donner la priorité au retour du capital aux actionnaires plutôt qu'aux investissements commerciaux, a déclaré le directeur général John Hess jeudi.

Les compagnies pétrolières ont augmenté les programmes de distribution de liquidités pour attirer les investisseurs dans un contexte de pression sur la transition vers des énergies plus propres.

Hess est "en mode investissement" depuis plusieurs années pour construire son portefeuille, 2022 étant l'année où "nous passerons du mode investissement au mode retour de capital", a déclaré le PDG lors d'une présentation diffusée sur le web.

Le producteur indépendant prévoit également d'accélérer son programme de rachat après avoir renforcé ses dividendes de base, a précisé le PDG.

Un flux de trésorerie croissant pour soutenir le programme de distribution est attendu de la Guyane, l'une des plus grandes découvertes pétrolières de ce siècle et où Hess (30%) est partenaire de l'opérateur Exxon Mobil Corp (45%) et de la société chinoise CNOOC Ltd (25%).

Les seuils de rentabilité du développement de la production en Guyane se situent entre 25 et 35 dollars par baril, soit l'un des plus bas du secteur, a déclaré le PDG. (Reportage de Sabrina Valle ; édition de Marguerita Choy)