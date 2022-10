Le PDG de JPMorgan prédit une récession et une nouvelle baisse de 20% du S&P 500 10/10/2022 | 22:57 Envoyer par e-mail :

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les Etats-Unis devraient entrer en récession avant l'été prochain et Wall Street n'en a pas fini de baisser, a pronostiqué lundi le patron d'une des principales banques américaines, JPMorgan. Depuis plusieurs mois, Jamie Dimon avertit que le rebond de la consommation après la crise sanitaire finira par se heurter aux efforts de la Réserve fédérale (Fed) pour juguler l'inflation, tandis que la guerre en Ukraine ajoute encore aux incertitudes pour l'avenir. "Ce sont des choses très sérieuses, qui je pense pousseront probablement les Etats-Unis et le monde - enfin, l'Europe est déjà en récession - vers une forme de récession dans les 6 à 9 prochains mois", a déclaré le banquier américain lundi sur la chaîne CNBC. Selon lui, l'indice américain S&P 500 risque d'essuyer une baisse supplémentaire de 20%, même si à l'heure actuelle, les clients de JPMorgan continuent de consommer et d'emprunter à un rythme satisfaisant. Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre vendredi. Les analystes s'attendent à ce que la banque passe une charge d'environ 1,4 milliard de dollars pour couvrir ses mauvaises créances et des pertes potentielles à l'avenir. Au premier trimestre déjà, JPMorgan avait augmenté ses provisions afin de se préparer à l'éventualité d'une récession.

-David Benoit, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela)

