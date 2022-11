Le PDG de Kenya Airways affirme que la compagnie aérienne recrute des pilotes alors que la grève fait rage.

La compagnie aérienne avait prévenu ses pilotes en grève qu'ils pourraient être licenciés s'ils ne reprenaient pas le travail immédiatement. La grève des salaires, qui a débuté samedi, a entraîné l'annulation de dizaines de vols et laissé des milliers de passagers en plan.

Alors que la grève entrait dans sa troisième journée, le PDG Allan Kilavuka a déclaré que lundi après-midi, 23 pilotes s'étaient présentés au travail et que la compagnie aérienne avait rétabli un cinquième des opérations quotidiennes de son réseau.

Les pilotes sont en grève en raison d'un conflit sur les cotisations de retraite et le règlement des salaires différés, et la compagnie aérienne, l'une des plus grandes d'Afrique, a déclaré que l'action industrielle lui coûtait au moins 300 millions de shillings (2,5 millions de dollars) par jour.

M. Kilavuka a déclaré que la compagnie aérienne n'engagerait pas de négociations tant que les pilotes ne reprendraient pas le travail.

"Nous avons déjà dit que nous étions prêts à discuter. Maintenant, le temps a changé. Nous voulons d'abord qu'ils reprennent le travail avec effet immédiat avant que nous puissions avoir quelque discussion que ce soit", a-t-il déclaré.

"En tout cas ... nous avons déjà entamé des mesures disciplinaires et nous avons déjà commencé à recruter de nouveaux pilotes. Donc, ceux qui sont toujours intéressés à travailler avec Kenya Airways doivent très rapidement reprendre le travail avec effet immédiat."

Murithi Nyagah, le secrétaire général de la Kenya Airline Pilots Association (KALPA), qui représente environ 400 pilotes, a déclaré que les pilotes en grève reprendraient le travail lorsque leurs revendications seraient satisfaites.

Leur syndicat a déclaré dans un communiqué qu'il avait envoyé une proposition révisée à Kenya Airways lundi après-midi et qu'il attendait une réponse de la direction de la compagnie aérienne.

"La situation critique de nos collègues et des passagers n'est pas perdue pour nous ... nous restons déterminés à trouver une solution à l'amiable", a déclaré Nyagah.

(1 $ = 121,5500 shillings kenyans)