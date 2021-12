Le PDG de Morgan Stanley, M. Gorman, estime que la Fed devra peut-être agir plus rapidement sur les taux.

Le directeur général de Morgan Stanley, James Gorman, estime que la Réserve fédérale pourrait devoir agir plus rapidement en matière de hausse des taux d'intérêt, a-t-il déclaré dans une interview accordée à CNBC lundi.

Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine déclare plus tard cette semaine qu'elle envisage de mettre fin à ses achats d'obligations plus tôt que prévu. Ils sont à la recherche d'indices sur le calendrier d'éventuelles hausses des taux d'intérêt l'année prochaine.

"Nous nous dirigeons vers un environnement de hausse des taux d'intérêt", a déclaré M. Gorman. "Si j'étais la Fed, je commencerais à agir un peu plus vite que plus tard, je stockerai quelques munitions et j'accepterai la réalité."

M. Gorman, 63 ans, est directeur général de Morgan Stanley depuis 2010 et a ramené l'entreprise à la santé après la crise financière de 2007-2009. Plus tôt dans l'année, il a déclaré qu'il prévoyait de rester à la tête de l'entreprise pendant encore trois à cinq ans.

Interrogé sur les plans de succession, M. Gorman a souligné la force des candidats potentiels au sein de la banque pour lui succéder.

"Nous avons d'excellents cadres qui pourraient me remplacer et nous devons en préparer quelques-uns pour le conseil d'administration. Cela prendra quelques années, mais je crois en la succession et en la planification. Nous avons des cadres fantastiques et je suis convaincu que l'entreprise va prospérer sous leur direction", a-t-il déclaré.

Bien qu'elle ait dépensé plus de 20 milliards de dollars pour l'achat d'E*Trade et d'Eaton Vance l'année dernière, M. Gorman a déclaré que la banque continuerait d'examiner les "opportunités de transactions judicieuses" si elles se présentaient au cours de l'année à venir.

"Nous ne sommes pas des acquéreurs compulsifs", a-t-il déclaré. "Nous utilisons notre capital pour soutenir l'entreprise. Nous ne sommes pas là avec une attitude de "nous devons faire une transaction".