Le PDG de RBC demande des mesures d'incitation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que la banque est critiquée pour son financement des combustibles fossiles.

Le plan du gouvernement canadien visant à réduire les émissions de carbone entraînera "un changement massif au cours de cette décennie", a déclaré M. McKay.

Des investissements plus robustes pour atteindre ces objectifs nécessiteront "des capitaux publics et privés pour soutenir à la fois la croissance et la transition verte", a déclaré McKay. "C'est pourquoi il faut envisager des politiques d'investissement et fiscales ainsi que des mesures incitatives."

La semaine dernière, le Canada a publié un plan de 9,1 milliards de dollars canadiens (7,24 milliards de dollars) pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions en 2030.

Les dépenses pour les technologies vertes devraient être un point central du budget 2020, qui sera publié plus tard jeudi.

M. McKay a fait ces remarques lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la banque, qui avait été modifiée pour devenir un format uniquement virtuel tard mercredi après la confirmation d'un cas positif de COVID-19 qui avait affecté plusieurs membres du personnel et participants à la réunion.

Les grandes banques canadiennes, y compris RBC, la plus grande, ont publié des plans pour réduire les émissions qu'elles financent, mais le financement continu des sociétés de combustibles fossiles et des pipelines a irrité certains investisseurs et communautés.

Les chefs du peuple autochtone Wet'suwet'en, qui s'opposent à la construction, sur des terres autochtones traditionnelles, du gazoduc Coastal GasLink prévu par TC Energy et à son financement par RBC, avaient prévu de s'adresser à la direction de la banque lors de la réunion en personne.

Selon une déclaration envoyée par courriel, ils organiseront tout de même un rassemblement dans le centre-ville de Toronto jeudi matin, du lieu de la réunion en personne prévue au siège social de RBC.

Les propositions d'actionnaires soumises au vote lors de l'assemblée demandent instamment à RBC d'exclure les activités liées aux combustibles fossiles et les projets auxquels s'opposent les groupes autochtones de l'admissibilité au financement durable, et que la banque ne finance pas la privatisation d'actifs polluants et ne fournisse pas de services consultatifs à cet égard. Le conseil d'administration de la banque a recommandé aux actionnaires de voter contre ces deux mesures.

"RBC est la banque qui a le plus de chemin à parcourir (en matière d'initiatives climatiques) mais qui a fait les progrès les plus lents", a déclaré Matt Price, directeur de l'engagement des entreprises chez Investors for Paris Compliance, qui a présenté la première proposition, lors de l'assemblée.