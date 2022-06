O'Leary a déclaré à Reuters que "nous avons enregistré de très fortes réservations jusqu'en mai. Nous avons eu un coefficient d'occupation de 92% en mai. Nous pensons qu'il passera à environ 94 % en juin. Et les mois de juillet, août et septembre s'annoncent très forts avec des coefficients de remplissage plus élevés et aussi des tarifs plus élevés".

"Les tarifs seront probablement en hausse de 7, 8, 9 % à un chiffre au cours de l'été 2019", a-t-il déclaré.